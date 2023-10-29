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影／婦人落水被救 警以自身悔恨與悲傷往事為她打氣

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

一名婦人日前在台中后里區墜河獲救，她躺岸邊仍情緒低落，員警獲報到場，男警安慰她，並告訴婦人一段令他曾經悔恨與悲傷的往事，為婦人打氣，並送她到醫院。

台中市警局大甲分局后里分駐所接獲民眾報案，員警與救護人員抵達現場時，婦人已被救起。

警員陳勝彰看到68歲婦人被熱心民眾救起，她虛弱躺在岸邊，現場救護人員檢查婦人的生命跡象及身體狀況，她不斷說洩氣話。

警員與救護人員陪同下，將婦人送到醫院，經檢查確定該她身體狀況正常。她躺在病床上留院觀察，警員陪同在旁，婦人依然不肯透漏身分，警員想讓婦人打開心結，說出自己的故事，令他抱憾的往事。

警員陳勝彰說，他警專畢業後分發至台北市，因為工作繁忙、且總是將家人的關心視為理所當然，讓他疏忽了爺爺的身體狀況，接到家人傳來爺爺過世的噩耗時，他心中滿是悔恨與悲傷。

他希望婦人一定要堅強，不要輕易讓關心她的家人傷心難過，蘇婦聽後悲從中來，哭訴「我一個人好孤單，兒子女兒都不孝順，都沒有理我。」婦人的兒子趕抵醫院，母子流淚相擁，感謝警方的協助。

大甲分局后里分駐所長梁兆瑋表示，近年來民眾生病或失業、工作不好找導致經濟壓力大等因素，致情緒低落，他呼籲民眾，工作與家庭要能取得平衡，對家中長輩要適時關心，家人相處首要心平氣和、相互包容，如發現家人心理、行為有異狀，給予家人陪伴關懷以及尋求專業協助。

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后里區有婦人落水被救起，員警迅速到場。圖／警方提供
后里區有婦人落水被救起，員警迅速到場。圖／警方提供

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