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交通違規記點制沒配套 攤商無辜險吊照…北市轉移爆量10萬件

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導

今年6月底交通違規記點新制上路後，引發抱怨陳情多，許多車主喊冤被記點，因新制只要車輛被拍照檢舉違規臨停、超速等就會記點，但當駕駛與車主不同人，車主就必須在期限內，申請辦理轉移駕駛人，統計新制後，被檢舉開罰申請轉移件數破10萬、爆增八成多，加上流程繁瑣，挨轟超級不便民。北市交通局允諾，會研議簡化精進。

台北市議員洪婉臻近期也接獲許多民眾陳情，其中有市場攤商抱怨，因名下有十多輛貨車，供員工運貨用，卻因記點新制上路，只要開車的員工違規，違規記點就會記在他頭上，他就得一一向裁決所申請轉移，否則一旦記點超過十二點就會被吊扣駕照，甚至舉證要提供車主身分證、駕照，紅單、車輛照片等程序相當繁瑣，質疑新制沒套配，相當擾民。

北市交通局長謝銘鴻坦言，的確新制上路後，有發現申請轉移的量爆增相當多，的確應該思考簡化相關流程，近期就會與中央公路總局討論，會在一個月與中央討論初步想法。看能不能更簡化。

交通違規記點新制上路後，部分逕行舉發案件，以往因無法辨識駕駛人故不予記點，不過新制實施後，被民眾拍照檢舉違規(臨)停車、超速照相取締等，都會納入記點制度，當行為人與車主不符，車主必須主動在期限內，到交裁所或監理站辦理「申請轉移駕駛人」。

洪婉臻向交通裁決所調閱資料發現，今年7至9月申請轉移駕駛人件數，已達10萬8426件，許多民眾莫名被記點，必須要抽空至裁決所自負舉證責任，雖然目前已有線上申請，但仍有不少民眾會親自前往辦理，且上網申請還得要上傳一堆掃描檔。

洪婉臻認為，人本交通立意良善，但地方政府應有責任做好後續配套，不該在執法過程造成諸多民怨，要求交裁所應更加簡化申請移轉流程，例如與資訊局結合台北通app，讓民眾透過台北通個人身分識別直接作申請，也可避免多次重複上傳身分證等證件流程。

另外，也有計程車司機陳情快做不下去，因違規記點新制上路，民眾隨處招車被迫只能臨停紅線，但遇到檢舉魔人就會被檢舉，台北市應先做好計程車招呼站配套，不過目前招呼站太少，全市僅203處，平均一個行政區只有17處，但北市登記在案的計程車高達3萬多輛，根本不夠用。違規臨停遭檢舉變成違規記點最大宗，光8月件數就高達1萬7642件。

議員質疑，停管處也從未調查各招呼站使用率、也沒開放讓民眾查詢招呼站設置處，應該後續檢討，北市交通局回應，會來研議改善。

今年6月底開始實施交通違規記點新制。示意圖。本報資料照片
今年6月底開始實施交通違規記點新制。示意圖。本報資料照片

車主 北市 計程車司機

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