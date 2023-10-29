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重機騎士規勸違停賓士車 竟遭其友人甩棍毆打

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導

雲林口湖鄉口湖休息站昨發生一起暴力事件，一名重機騎士規勸違停賓士車，爆發口角衝突，賓士車駕駛的友人不滿持甩棍毆打騎士，警方獲報後在案發4小時後將張嫌及林姓關係人帶案調查，依傷害罪、違反社會秩序維護法送辦。

被毆打的重機騎士昨天下午在口湖休息站入口外發現一輛賓士車違規停車，影響出入，立刻上前規勸，賓士車駕駛不願移車，兩人爆發口角。

賓士車駕駛的張姓友人竟持甩棍下車毆打重機騎士，導致他手臂當場腫起來，張姓嫌犯後來立刻離去，騎士立刻向警方報案。

北港警分局表示，獲報後調閱監視器以車追人，在案發4小時後，迅即將張姓犯嫌及林姓關係人帶案調查，並查扣作案用甩棍1支，全案將依刑法傷害罪嫌移送雲林地方檢察署偵辦；非法攜帶甩棍部分另依違反社會秩序維護法移請雲林地方法院北港簡易庭裁處。

雲林縣口湖鄉口湖休息站，昨天發生一起暴力衝突。圖／翻攝自當事人臉書
雲林縣口湖鄉口湖休息站，昨天發生一起暴力衝突。圖／翻攝自當事人臉書
雲林縣口湖鄉口湖休息站，昨天發生一起暴力衝突。圖／翻攝自當事人臉書
雲林縣口湖鄉口湖休息站，昨天發生一起暴力衝突。圖／翻攝自當事人臉書

口湖鄉 雲林 重機

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