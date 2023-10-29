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影／表姊欲投資虛擬幣 輕熟女險成洗錢150萬人頭戶
台中市田姓女子近日前往銀行欲辦理約定轉帳，還向行員說明，帳戶是要提供給表姊，作為投資虛擬貨幣之用，約定轉帳完成後，會有150萬元資金入帳，行員一聽有疑，啟動警銀聯防，聯絡警員到場規勸後，田女才放棄約定轉帳作業。
第一警分局繼中所警員葉桓瑜、謝佳修，在24日下午1時許接獲銀行報案，田姓女子（26歲）疑被騙，兩警前往銀行協助。
田姓女子向警解釋，其表姊近期投資虛擬貨幣，欲向她借用銀行帳戶，還說另有兩位朋友會轉帳新150萬元到該戶頭，先幫忙到銀行辦理約定帳戶，以便匯款至虛擬貨幣的投資帳戶。
經銀行行員細問，田女是否認識兩位匯款人、是否清楚約定帳戶的帳戶持有人時，田女一臉尷尬，僅說，表姊請她幫忙，「不清楚細節」。
警員當場分享人頭戶的詐騙案例，以及被當人頭帳戶，可能面臨刑責後，田女才放棄約定轉帳的作業，也向警員、行員致謝，直說會再向表姊確認投資虛擬貨幣的實際狀況，以免被詐。
第一警分局長吳燕山說，近年人頭帳戶詐騙案件層出不窮，針對人頭帳戶提供者，今年6月已修正洗錢防制法，任何人無正當理由不得將帳戶、帳號交付、提供予他人使用，其中因「收受對價」而「賣簿子」行為，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科100萬元以下罰金。
他說，民眾在遇到可疑的狀況時，可視情況撥打165防詐騙專線確認，勿任意交付金融帳戶存摺或轉帳至不明帳戶，避免悲劇發生。
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