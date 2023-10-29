屏東清晨住宅惡火1死1傷 起火原因調查中

屏東縣消防局今天清晨4點31分接獲報案，在屏東市民享路發生住宅火警，出動16車36人到場搶救，像抵達現場時，一樓全面燃燒，立即出水搶救後，火勢在5點16分熄滅，隨後在五樓後方鐵皮加蓋處，發現一男一女，兩人均無生命跡象，40多歲女性送醫急救不治，30多歲男急救後恢復生命徵象轉國軍高雄總醫院左營分院，起火原因，消防局火調科調查中。

消防局表示，今天清晨4點31分接獲屏東市民享路住宅火警，現場是四樓透天厝、五樓鐵皮加蓋建築物，出動屏東、屏二、麟洛、九如、特搜大隊、第一大隊、秘書及代理局長，共計16車36人前往搶救，指揮官為代理局長李彬正。4時37分屏東分隊抵達現場回報一樓全面燃燒，出水搶救並逐層搜索，火勢在05時16分熄滅。現場在五樓鐵皮加蓋後方救出2人，男約30歲、約40歲，兩人皆OHCA，分別送往屏東醫院，屏基急救。