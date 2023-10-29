涉洗錢遭緝 移工見警逃

新北保大第一中隊這個月24日下午在三重區追捕失聯移工依法究辦。記者曾伯愷／翻攝

陳姓、斐姓兩名越南籍移工失聯兩年半，日前在新北市三重區見警盤查，突然起身拔腿狂奔，警方兵分兩路追捕，赫見兩人是失聯移工，其中一人還因涉及洗錢防制法，遭橋頭地檢署通緝，詢後解送移民署專勤隊收容。

據調查，陳男與斐男原是合法持工作簽證來台的越南籍移工，二○二一年分別被雇主通報失聯，隨後在同鄉協助下四處躲藏打零工維生。陳男今年因賣銀行帳戶給詐團，被檢方列洗錢罪被告，因傳拘未到案，發布通緝。

本月二十四日下午，陳男、斐兩男蹲坐在新北市三重區德厚街一處工地外，兩人見新北市保大警車巡邏，立刻起身往不同方向走去，車上三名員警見狀下車追捕，陳男往工地旁菜園逃竄，但不敵追捕速度，只能高舉雙手乖乖就逮。

裴男則往建案工地地下室逃竄，邊跑還邊將橘色上衣脫掉，隨後打赤膊躲藏在地下二樓停車場蓄水池一角，斐男自以為順利逃脫，殊不知仍被識破遭逮。警方詢問時，兩人坦承已失聯兩年半，逃逸期間四處打零工維生，但否認在三重工地工作。