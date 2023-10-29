阿嬤誤觸手機連打65通119 消防局：非故意免罰

金門阿嬤因為使用「古董手機」誤觸119，竟然連打65通，消防局經調查後特別會同轄區里長一同前往阿嬤住處關切與宣導。圖／金門縣消防局提供

金門縣消防局統計今年1至9月救災救護指揮中心8466通電話，只有2638通為有效電話，約占三分之一，其餘均為無效通話數。一名阿嬤使用「骨董手機」誤觸，連打65通，消防人員加強宣導並建議她換手機。

消防局表示，災害搶救分秒必爭，但常有民眾亂打119，占用緊急電話線路，而無效電話中以無聲或掛斷占1524通最多。

消防人員查出有人以同一手機門號打了65通，均為逕行掛斷，經調查後會同里長前往民眾住處了解，發現是一名阿嬤因不熟悉手機誤撥。消防局考量她不是故意，未開罰。

消防局表示，依據今年6月21日修正公布的消防法規定，任何人不得無故撥打主管機關報案電話，或謊報火警、災害、人命救助、緊急救護情事，違者提高罰則，可處1萬元以上、5萬元以下罰款，情節嚴重者恐有觸犯刑罰之虞，民眾勿以身試法。