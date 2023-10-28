中年男開車做這檔事 竟擦撞路緣90度翻車！駕駛受困車內飽受驚嚇

今晚6點多，台中市49歲陳男開車行經大甲區民生地下道，因手機掉落座位踏板，陳伸手勾撿，汽車擦撞路緣，導致車輛90度側翻，陳男受困車內。警消到場協助脫困，陳男左手擦挫傷，並因撿拾手機導致車輛翻覆，飽受驚嚇，幸送醫無礙。

今天晚上6點多，陳男開車沿甲后路五段東往西開入大甲民生路地下道，因手機掉落座位踏板，伸手撿拾時，汽車擦撞路緣，造成車輛90度翻覆，駕駛座車門壓住，陳男無法脫困。

這起車禍造成地下道車輛壅塞，附近居民議論紛紛，大甲警分局、消防隊到場處理後脫困，陳男無酒駕，左手擦挫傷、意識清楚，送大甲光田就醫檢查，所幸無大礙。

大甲警分局表示，拖吊車到場協助，晚間7點排除事故，恢復通行，警方初步研判，陳男因撿拾手機而分心駕駛，進一步肇事原因有待釐清。