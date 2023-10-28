新北金山自小客車翻落溪床 居民架梯2男獲救疑路不熟

新北市金山區牛埔仔附近有一輛自小客車，今天下午5點多，疑路況不熟撞破護欄掉進小溪，幸好當時水不深，未過膝蓋，現場民眾架梯子協助脫困，肢體有擦挫傷，救護車將兩男送往金山台大醫院救治。

消防局第六大隊獲報派基隆人車約5點22分到達現場，消防人員發現現場落差約2公尺，車子四輪朝天翻落溪床上，幸好水不深，未過膝蓋。

消防人員說，經現民眾給予梯子，2名受困男子（30、26歲）已自行脫困、爬上路面，患者皆意識清楚、有些微擦傷送醫。

消防局出動金山分隊，共3車7人，第六大隊大隊長羅億田表示，民眾在行經不熟悉路段時，務必放慢車速、小心駕駛，以避免意外事故發生，如有緊急困難需要幫助，都可以就近向消防單位或撥打報案電話119或110尋求協助。