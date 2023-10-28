搶購嘉義酒廠限量酒爆衝突 驚動警方到場協調

嘉義酒廠今天開賣限量「職人嚴選—2023鍾馗醉酒系列2」，因具收藏價值及增值空間，吸引民眾凌晨排隊，卻因先後順序起衝突，警方據報到場處理，經協調才平息怒火。

台灣菸酒公司嘉義酒廠主任王秉仁告訴中央社記者，「2023鍾馗醉酒系列」是窖藏單甕大麴原酒，因風味獨特，獲得品酒師好評，加上限量，系列1於今年7月間開賣，就吸引民眾搶購，系列1共400多瓶，當天就銷售一空。

王秉仁表示，鍾馗醉酒系列引起風潮，具有收藏價值，有民眾上網轉售價格翻倍，增值空間大。因此，嘉義酒廠在今天上午10時開賣系列2時，除了每人限購2瓶，因應民眾久候，特別在展售中心外排放200張椅子。

不過，今天凌晨3、4時就有民眾在嘉義酒廠門口排隊等候，顧及先後順序不容易維持，現場民眾還發放自製號碼牌維持秩序，結果酒廠上午開放民眾進入，大家仍爭先恐後搶位置，出現有自主號碼牌卻沒位置，或是有位置卻沒號碼牌情況，民眾發生口角衝突，警方因而到場調解。

王秉仁指出，酒廠排隊機制是採座位置，只要展售中心預備的200張椅子坐滿就算額滿，民眾自主發放號碼牌，與酒廠機制不同。經協調後，讓有拿號碼牌卻沒位置，或是有位置卻沒號碼牌民眾各買1瓶，另外，等到12月系列3、系列4發售時，這60多名民眾可優先配購1瓶，才化解大家的怒火。

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