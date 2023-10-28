中部大學生遭無卡分期詐騙 警方清查68人受害

中部多所大學生遭無卡分期購買3C產品詐騙案，台中市警方今天表示，目前清查共有68名被害人，並分別將林姓主嫌與林姓通訊行老闆2人拘提到案，將持續向上溯源擴大偵辦。

中部多所大學發生學生遭詐騙案，疑似通訊行業務員向學生謊稱只須被害人申辦手機或購買筆電等3C產品，並填寫無卡分期貸款合約書，即可賺取現金新台幣5000元，結果學生收到繳款通知後才發現是一場騙局，陸續向警方報案。

台中市警察局第六分局下午召開記者會說明，清查共有68名被害人，經第六分局及刑事警察大隊報請台中地檢署指揮偵辦，已於今天上午11時及12時分別將27歲林姓主嫌及34歲林姓通訊行老闆拘提到案。

警方表示，還查扣手機22支、電腦3部、現金新台幣58萬餘元、存摺18本、3C產品購買合約書及相關證物一批，全案依詐欺罪嫌移送台中地檢署偵辦，將持續向上溯源擴大偵辦。

警方初步了解，嫌疑人以「協助達標業績可獲取獎金抽成」等話術向大學生遊說，若以「購買高價3C產品」簽署無卡分期貸款合約，則可獲取5000元，若介紹朋友來辦，則介紹人可抽取2000至4000元的介紹費。

警方指出，申辦學生並無實際拿到3C產品，且嫌犯再三保證無卡分期貸款會自行全額繳納，大學生不須出任何一毛錢。

在嫌犯的話術下，警方說，受騙大學生信以為真，為賺取購買商品的獎金抽成及介紹費，不斷介紹身旁同學好友前往辦理，但嫌犯繳納數期後，即拒不繳納，導致許多大學生接到債權公司的催繳通知，突然成為債務人後才知道受騙。