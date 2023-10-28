高雄木材行貨車釀過失致死 警追查發現老闆竟是通緝犯

高雄岡山區前天上午在介壽東路發生一起過失致死的肇逃車禍，當時受雇木材行的26歲泰籍男子阿萬，因誤開駕駛座車門釀禍，案發後逃離現場當晚被捕，警方調查意外發現，木材行67歲的黃姓老闆竟是通緝犯，昨晚在桃園龜山某汽車旅館將他追緝到案。

岡山分局指出，黃男在案發後失聯，原先警方鎖定黃男有涉案可能，追查中發現黃男的真實身分，竟是涉犯侵占、商業會計法及詐欺等3案的通緝犯，今年3月通緝逃亡至今。

警方在追捕過程中，發現黃男逃至台北，一路上不斷變換交通工具四處逃竄，警方針對黃男可能逃逸路徑、藏匿處逐一清查，最後，通報林口分局協助下，終於在桃園市龜山區的某間旅館內，成功將他逮捕。

據了解，遭通緝期間，黃男為規避警方盤查，每當遇上警方開單時，就謊報哥哥資料，因此，全案訊後將黃男依偽造文書、就業服務法以及通緝案等罪嫌，移送偵辦。