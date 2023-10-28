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中信特攻結合警識詐宣導 警政署長穿165號球衣開球

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

為響應行政院號召全民識詐、反詐，今天下午新北中信特攻職業籃球隊結合行政院打擊詐欺辦公室、內政部警政署、刑事警察局、新北市政府警察局等機關，在新北市新莊體育館舉行識詐犯罪預防宣導活動。警政署長黃明昭穿著象徵165 反詐騙專線165號球衣，宣導防詐理念及進行開球儀式。

新北市政府警察局表示，今年1月至9月轄內已成功攔阻詐騙1064件，攔阻金額6億3390多萬元，查獲詐欺集團224件1831人（車手1173人），查扣不法所得2億5728多萬元。

為全力打擊詐騙，行政院頒訂「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」成立「國家打詐隊」，透過識詐、堵詐、阻詐、懲詐等4大面向進行打詐及防止民眾遭受詐騙。新北市警察局參照行政院綱領重點成立「新北打詐隊」及「詐欺防制辦公室」。精進推動「識詐」宣導教育層面及「懲詐」偵查打擊層面，與轄內金融機構合作建立金警聯防友善平台，由銀行端發覺可疑遭詐騙民眾並實施攔阻。

今天下午2時許，新北中信特攻職業籃球隊結合行政院打擊詐欺辦公室、內政部警政署、刑事警察局、新北市政府警察局等機關，共同舉辦「2023-2024新北中信特攻職業籃球隊開幕賽」

警政署長黃明昭穿著象徵165 反詐騙專線的165號球衣，宣導防詐理念及進行開球儀式，並頒贈中國信託育樂股份有限公司感謝狀，另邀請中信特攻籃球隊球員化身「識詐種子教官」，營造公私結盟齊心反詐意念。

警政署長黃明昭受訪表示，利用這個機會對現在高發的幾個類型詐騙手法來介紹給球迷知道，呼籲球迷防詐的知識增加，同時能回去告知他們的家人、好朋友讓他們都知道。

另外球賽賭博是不允許的，警察機關、檢察機關跟球團、球隊都有結合訊息交流，每一個場次都有派人做監控，是不是會有放水情形。比賽的環境絕對不容許有放水情形或涉及毒品、賭博發生。同時球隊也希望他們的球員都是乾乾淨淨的，在一個公平環境之下來競賽，球隊也會負起責任，只要有不法情事發生絕對會開除。

今天下午新北中信特攻職業籃球隊結合警察機關，在新北市新莊體育館舉行識詐犯罪預防宣導活動。記者曾伯愷／攝影
今天下午新北中信特攻職業籃球隊結合警察機關，在新北市新莊體育館舉行識詐犯罪預防宣導活動。記者曾伯愷／攝影
今天下午新北中信特攻職業籃球隊結合警察機關，在新北市新莊體育館舉行識詐犯罪預防宣導活動。記者曾伯愷／攝影
今天下午新北中信特攻職業籃球隊結合警察機關，在新北市新莊體育館舉行識詐犯罪預防宣導活動。記者曾伯愷／攝影
今天下午新北中信特攻職業籃球隊結合警察機關，在新北市新莊體育館舉行識詐犯罪預防宣導活動。記者曾伯愷／攝影
今天下午新北中信特攻職業籃球隊結合警察機關，在新北市新莊體育館舉行識詐犯罪預防宣導活動。記者曾伯愷／攝影
今天下午新北中信特攻職業籃球隊結合警察機關，在新北市新莊體育館舉行識詐犯罪預防宣導活動。記者曾伯愷／攝影
今天下午新北中信特攻職業籃球隊結合警察機關，在新北市新莊體育館舉行識詐犯罪預防宣導活動。記者曾伯愷／攝影

詐騙 警察

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