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影／斗六2機車高速碰撞釀1死1傷 地面大片鮮血路人嚇壞

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導

雲林斗六市雲林路二段、縣政府附近昨晚7時許驚傳死亡車禍，起因疑是2輛機車在1處巷口前高速碰撞，撞擊力道猛烈分別造成林姓、洪姓機車騎士重傷送醫急救，其中洪男到院前失去呼吸心跳，搶救後仍宣告不治，警方調閱周邊路口監視器畫面釐清肇事原因中。

昨晚7時許68歲洪姓騎士從雲林路二段1處巷口左轉，與另1名從斗六往斗南方向行駛的20歲李姓騎士發生高速碰撞，洪趴臥在快車道上，李則噴飛至內側車道，機車被撞得看不出原形，零件四散一地，地面上還有大量鮮血，當時恰巧在後方的目擊者指出，行經車輛都被巨大碰撞聲響嚇到停下來查看，場面怵目驚心，當下趕緊協助報案。

救護人員獲報趕抵現場，洪男臉部明顯口鼻出血，當場失去呼吸心跳，送往台大雲林分院搶救仍回天乏術，20歲李姓騎士傷勢包括左手骨折、臉部撕裂傷、意識模糊，目前在成大斗六分院治療中。

斗六警分局表示，洪姓騎士當時沿雲林路二段741巷左轉往斗南方向行駛，李男則沿雲林路二段直行往斗南方向行駛，2輛機車在路口處發生碰撞，洪男送醫急救後不治，李男身體多處受傷仍在醫院治療，全案由分局交通小隊專責處理，呼籲民眾駕駛車輛務必遵守交通規則及路權觀念，行經路口時，應依規定停讓、減速慢行，且要隨時注意往來人車狀況，保障自身及他人行車安全。

雲林縣斗六市雲林路二段、縣政府附近，昨晚7時許驚傳死亡車禍。圖／民眾提供
雲林縣斗六市雲林路二段、縣政府附近，昨晚7時許驚傳死亡車禍。圖／民眾提供

雲林 斗六 車道

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