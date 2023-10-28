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影／新北樹林舊公寓2樓竄火煙 消防馳援疏散10人

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

今天上午新北市樹林區文化街一棟舊公寓2樓竄出大量濃煙，新北市消防局獲報出動人車趕抵布水線灌救，同時協助疏散各樓層10名住戶，現場無人傷亡，火勢1小時撲滅，起火原因待查。

據了解，今天上午9時30分左右新北市樹林區文化街25巷一棟舊公寓2樓冒出大量濃煙，旋即竄出火舌。新北市消防局獲報出動31名消防員、各式搶救車輛10輛趕抵現場，2樓已明顯看到濃煙竄出，且有往3、4樓延燒之虞。

消防人員立即布水線灌救，並協助各樓層共10名住戶安全疏散至戶外，火勢於上午10時30分撲滅，現場沒有人受傷，初步研判起火點於2樓房內，至於確切起火原因有待火調人員調查釐清。

第五救災救護大隊長鍾世銘提醒，民眾務必遵守用火電「3習慣」包括「電氣使用安全」、「抽菸安全」及「爐火烹調安全」平時也要養成用電不超過負載、電線不綑綁折損、插頭不潮濕污損、不使用無商品安全標章的電器、人離火熄及絕不在床上吸菸等，以確保居家安全。

今天上午新北市樹林區文化街一棟舊公寓2樓竄出大量濃煙，新北市消防局人車趕抵撲滅火勢，現場沒人受傷，起火原因待查。記者曾伯愷／翻攝
今天上午新北市樹林區文化街一棟舊公寓2樓竄出大量濃煙，新北市消防局人車趕抵撲滅火勢，現場沒人受傷，起火原因待查。記者曾伯愷／翻攝
今天上午新北市樹林區文化街一棟舊公寓2樓竄出大量濃煙，新北市消防局人車趕抵撲滅火勢，現場沒人受傷，起火原因待查。記者曾伯愷／翻攝
今天上午新北市樹林區文化街一棟舊公寓2樓竄出大量濃煙，新北市消防局人車趕抵撲滅火勢，現場沒人受傷，起火原因待查。記者曾伯愷／翻攝

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