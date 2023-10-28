影／新北2男無故闖民宅與屋主扭打 1人當場昏死警CPR救命

朱姓男子和游姓少年二人昨無故闖入新北市板橋區一處民宅涉嫌持鐵棍與屋主陳男發生扭打，混亂中三人均有掛彩，朱男疑似撞到頭部倒地當場昏死，員警獲報到場緊急施做CPR救回一命，送醫搶救後無生命危險。警詢後昨將朱、游二人依無故侵人住宅及傷害罪嫌移送新北地檢署，雙手受傷的游姓少年也對屋主李男提告傷害，警方也依規定受理。

新北市海山警方昨天凌晨5時許接獲46歲李姓男子報案指稱，有兩名年輕人無故直闖住宅，還跑到2樓大聲呼叫，對方還涉嫌持鐵棍毆打他，從事冷氣裝修的李男見狀，持家中工具箱內工具回擊互毆，結果其中一人疑似撞到頭，倒地當場昏死，李男也被嚇到，連忙報警並叫救護車。

轄區海山警分局新海派出所線上巡邏員警獲報迅速趕抵，發現朱姓男子（18歲）頭部挫傷，躺在2樓走道，已失去意識，且無呼吸心跳，員警急忙施做心肺復甦術，才恢復生命跡象，救回朱男一命。

據了解，屋主李男昨天清晨在住家2樓房間，聽到屋內有人不斷大聲喊兒子名字，走出房門驚見朱男和15歲游姓少年已站在2樓走道，他質問對方怎麼跑進他家，對方卻說兒子和他們有債務糾紛，要他兒子出來面對，雙方一言不合爭吵起來，朱男涉嫌持預藏鐵棍朝李男揮打，李男見狀連忙抓起工具箱內工具反擊。

員到場救回朱男一命，屋主李男因頭部、雙肩、手肘、左小腿及腹部擦挫傷，與雙手受傷游姓少年3人，由救護車送往新北市立聯合醫院板橋院區，經救治包紮後3人均無大礙。