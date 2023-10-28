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台南屋主控登革熱噴藥釀火燒厝 衛生局：噴藥不會起火
台南東區仁和路巷弄內一棟透天厝昨下午3時許2樓竄出火苗，消防局據報後趕往現場滅火，雖火勢很快被撲滅，但屋主質疑當時衛生局人員才領化學兵入內噴灑登革熱防治用藥，隨後即傳出火警，認噴藥不當釀禍，要提國賠求償。消防局火調人員等上午將現勘，釐清起火原因。
消防局火調科人員會衞生局、軍方支援單位等現勘，並採擷相關跡證送驗。火調科指出，目前勘驗，起火地點應是2樓前面衣帽間，但起火原因需跡證鑑定外，也將約詢屋主、噴藥人員等，進一步還原現場釐清。至於是否藥劑引起，火調科指出，可能性不大，畢竟已實際噴藥多次，而藥劑成分恐需衞生局實驗室鑑驗。
市府表示，案發後，衛生局長蘇世斌聞訊也趕到現場關心。衛生局指依噴藥正常流程不會引發火勢，至於起火原因將交由消防局調查。衛生局3點聲明：
1.針對昨日東區民宅發生火災，衛生局深表遺憾。
2.正常情況噴藥的工作並不會造成燃燒，引發火勢的原因要等消防局進一步的調查結果才能確定。
3.調查結果如確實與噴藥有關，衛生局將循防疫補償機制提供補償。
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