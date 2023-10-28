高雄男駕福特轎車擦撞快速道路護欄 車四腳朝天人沒事

高雄陳姓男子今晨駕福特轎車擦撞快速道路護欄，車子四輪朝天，所幸人沒事。記者石秀華／翻攝

陳姓男子今晨駕駛福特轎車行駛高雄都會快速道路時，車突偏移擦撞護欄，整輛車翻覆，在路中央四輪朝天，車頭毀了，所幸當時無其他車輛駛過，警方獲報趕抵，陳未受傷，施以酒測也未酒駕，警方研判陳疑恍神釀禍。

警方調查，陳姓男子今天凌晨零時29分許駕駛福特轎車沿都會快速道路內側車道北向南行駛，左前車頭不明原因偏移，與左側護欄發生碰撞後，轎車又向右擦撞後翻覆，整輛車四輪朝天在路中央。

事故發生後，所幸當時無其他車輛駛過，否則後果不堪設想，左營警分局交通分隊獲報趕抵現場，陳未受傷自行從車中爬出，現場遺留一片油漬及保險桿等物。

警方對陳施以酒測，無酒駕行為，詢問陳為何車子自撞護欄，陳也說不清楚，警方研判陳恍神肇禍，通報拖吊車排除肇事車輛、清潔隊到場處理油漬及散落物，相關肇責由交大警方判定釐清。