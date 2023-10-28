北市男違停斑馬線遭拍互嗆 警接獲檢舉依法辦理

近日網傳影片顯示有輛汽車違停於北市路口的斑馬線上，駕駛看到有男性民眾拍攝檢舉而起口角，網友看法兩極。警方今天說，已接獲此檢舉案並處理中，將依違規情節依法告發。

有網友在「社會事新聞影音」平台上傳影片，內容可看到一輛黑色汽車於26日在北市南港區興華路口轉角違停在斑馬線上，一名男性民眾見狀持手機拍攝相關違規情節，駕駛見狀立即下車問「先生，拍照是不是？」拍攝的男民眾也大聲回說「擋到行人了啦，不能拍你是不是。」

影片引發網友兩極看法，有些人認為拍攝者口氣太差有挑釁意味，也有人認為檢舉得好。

對此，轄區警方、台北市警察局南港分局玉成派出所今天透過新聞稿表示，經查拍片民眾已由民眾違規檢舉專區系統檢舉，已受理此案和處理當中，將視違規內容依規定告發。

南港分局說，依據道路交通安全規則第111條第1項第1款規定，橋梁、隧道、圓環、障礙物對面、鐵路平交道、人行道、行人穿越道、快車道等處，不得臨時停車。違反者得依道路交通管理條例第55條第1項第1款規定，處新台幣300元以上、600元以下罰鍰。

為維護行人用路安全，南港分局說，將針對行人穿越道違規停車、車輛不禮讓行人等影響行人權益的相關違規，持續加強取締，並呼籲駕駛務必遵循交通法令，避免違規行為影響行人用路權益，同時造成自身荷包失血。