高雄男偷車也防竊上鎖 外籍車主另加鎖報警抓人

高雄洪姓男子涉嫌偷走外籍移工的腳踏車，怕偷來的腳踏車遭竊還上鎖。隔天移工發現自己失竊的腳踏車出現，不動聲色，錄下洪騎走腳踏車畫面，等洪回家趁機又另加道鎖，致洪現身騎不了車，報警抓人，全案由警方依竊盜罪嫌移送法辦。

據了解，22歲的印尼籍移工瑞薩，將腳踏車停在高雄市小港區宮安街租處大樓地下室，10月22日要上班發現腳踏車失竊，上班遲到，隔天晚間他竟在租處大樓1樓又看見自己失竊的腳踏車，而且還另外上鎖。

瑞薩要知道誰偷他的車，當晚不動聲色，在旁守候到洪姓男子（44歲）現身騎車離去，等洪回來後，瑞薩便悄悄為腳踏車再上一道鎖，並報警抓人。