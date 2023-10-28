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高雄男偷車也防竊上鎖 外籍車主另加鎖報警抓人
高雄洪姓男子涉嫌偷走外籍移工的腳踏車，怕偷來的腳踏車遭竊還上鎖。隔天移工發現自己失竊的腳踏車出現，不動聲色，錄下洪騎走腳踏車畫面，等洪回家趁機又另加道鎖，致洪現身騎不了車，報警抓人，全案由警方依竊盜罪嫌移送法辦。
據了解，22歲的印尼籍移工瑞薩，將腳踏車停在高雄市小港區宮安街租處大樓地下室，10月22日要上班發現腳踏車失竊，上班遲到，隔天晚間他竟在租處大樓1樓又看見自己失竊的腳踏車，而且還另外上鎖。
瑞薩要知道誰偷他的車，當晚不動聲色，在旁守候到洪姓男子（44歲）現身騎車離去，等洪回來後，瑞薩便悄悄為腳踏車再上一道鎖，並報警抓人。
10月26日洪姓男子要騎車，發現車子另外上鎖騎不了車，只好向鄰居借車外出，高雄市警小港分局小港派出所據報，在小港區大業北路與二苓路口攔住洪，洪坦承自己的機車故障才偷車代步，怕偷來的腳踏車被偷，自己才上鎖。全案依竊盜罪嫌移送法辦。
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