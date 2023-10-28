影／8旬婦騎機車往農園途中 台1線佳冬段迴轉時遭撞殞命

台1線屏東縣佳冬鄉段今天上午近8時發生死亡車禍，81歲王姓老婦騎機車沿台1線南下行駛至428公里處路口，欲迴轉至北上車道時，被由南往北行駛、23歲鄭姓男子駕駛的轎車撞上，消防隊獲報趕至現場，王姓老婦已無呼吸心跳、送醫不治，雙方均無酒駕。

警方初步調查，佳冬鄉王姓老婦人上午騎機車前往農園整理環境，在佳冬鄉428公里處路口欲迴轉至北上車道時，疑未注意車前狀況，被對向駛來的轎車撞上，竹斗笠和雨衣散落一地；鄭姓駕駛一臉驚恐，指機車突然自路口駛出，完全來不及反應就撞上。