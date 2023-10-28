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影／8旬婦騎機車往農園途中 台1線佳冬段迴轉時遭撞殞命

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導

台1線屏東縣佳冬鄉段今天上午近8時發生死亡車禍，81歲王姓老婦騎機車沿台1線南下行駛至428公里處路口，欲迴轉至北上車道時，被由南往北行駛、23歲鄭姓男子駕駛的轎車撞上，消防隊獲報趕至現場，王姓老婦已無呼吸心跳、送醫不治，雙方均無酒駕。

警方初步調查，佳冬鄉王姓老婦人上午騎機車前往農園整理環境，在佳冬鄉428公里處路口欲迴轉至北上車道時，疑未注意車前狀況，被對向駛來的轎車撞上，竹斗笠和雨衣散落一地；鄭姓駕駛一臉驚恐，指機車突然自路口駛出，完全來不及反應就撞上。

警方說，鄭姓男子轎車的行車記錄器未作動，事故原因和肇事責任仍待進一步調查釐清；該處路口無交通號誌燈號，呼籲用路人行經路口時務必減速慢行，欲轉彎或迴轉時應禮讓直行車先行，避免交通事故發生。

81歲老婦騎機車在台1線佳冬鄉428公里處路口欲迴轉至北上車道時，被由南往北行駛的轎車撞上死亡。圖／警方提供
81歲老婦騎機車在台1線佳冬鄉428公里處路口欲迴轉至北上車道時，被由南往北行駛的轎車撞上死亡。圖／警方提供
81歲老婦騎機車在台1線佳冬鄉428公里處路口欲迴轉至北上車道時，被由南往北行駛的轎車撞上死亡。圖／警方提供
81歲老婦騎機車在台1線佳冬鄉428公里處路口欲迴轉至北上車道時，被由南往北行駛的轎車撞上死亡。圖／警方提供
81歲老婦騎機車在台1線佳冬鄉428公里處路口欲迴轉至北上車道時，被由南往北行駛的轎車撞上死亡。圖／警方提供
81歲老婦騎機車在台1線佳冬鄉428公里處路口欲迴轉至北上車道時，被由南往北行駛的轎車撞上死亡。圖／警方提供

老婦 車道

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