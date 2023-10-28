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新北拿石頭砸計程車窗「擊破點」 男破窗行竊財物遭逮

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

新北市洪姓男子，拿石頭砸破計程車窗，入內行竊財物被逮。記者廖炳棋/翻攝
新北市洪姓男子，拿石頭砸破計程車窗，入內行竊財物被逮。記者廖炳棋/翻攝

新北市47歲洪姓男子，平時無業以打零工為生，月前他在台北市文山區一帶，深夜拿石頭砸破停放路邊的計程車窗，入內行竊財物；警方調閱監視器，發現他手法老練，專砸車窗上的「擊破點」，車窗迅速被擊破，警方這個月初找到他，依竊盜罪嫌移送法辦。

木新派出所日前接獲兩起民眾報案，稱停放路邊的車輛車窗遭打破、財物遭竊，警員黃理顯及周聖原調閱監視器，研判同一犯嫌所為，鎖定47歲洪姓男子涉嫌重大，日前查緝到案。

警方調查，洪嫌趁深夜四下無人時挑選目標，專找停放路旁計程車，拿起路旁石頭，打破車窗竊取財物，警方調閱監視器畫面，發現他打破車窗動作迅速俐落，還以為他是拿專門工具砸窗，警方掌握洪嫌身分，查緝到案，才知道他是拿路邊石頭砸在車窗四個邊角的擊破點，才能迅速破窗作案。

洪嫌到案後坦承擊破車窗犯案，但否認竊得任何財物，但被害計程車司機，表示車內損失數千元，警方偵訊後，依竊盜及毀損罪嫌，移送台北地檢署偵辦。

計程車司機 監視器

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