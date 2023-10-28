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電商購物平台有亮點！商品拍賣直播竟有女警亮相秀防身術
電商購物平台的便利性，讓許多人用過後便漸漸養成線上消費的習慣，網購雖然方便但也衍生很多消費糾紛，其中不乏隱藏諸多詐騙陷阱，國內知名電商momo購物平台商品拍賣直播現場有亮點，為有效預防網路購物詐騙，新北婦幼隊女警亮相宣導識詐還露一手秀防身術，希望民眾除了買到物超所值的商品外更能有意外的獲益。
網路購物詐騙一直是國內高發性詐騙類型之一，民眾透過臉書等通訊軟體或知名拍賣網站消費的同時，詐騙集團也利用當前時勢最新款的限量商品，如球鞋、名牌包或3C產品，以標榜低於市價行情甚多的價錢來吸引消費者，並要求私下用通訊軟體聯繫交易，致使被害人匯款後等不到貨品、買家帳號消失或貨到付款於取驗貨時發現是劣質品等詐騙情形發生，為有效預防這類型詐騙手法，消費者在網購時應慎選優良及信譽好的網路商家，以面交或第三方支付方式保障買賣雙方權益，並避免透過通訊軟體與賣家私下聯繫交易，以免受騙。
新北市警局婦幼隊指出，防詐、阻詐、識詐宣導是警察責無旁貸的工作，為了吸引民眾聆聽觀看，新北警婦幼隊在電商拍賣商品的過程中，穿插演出加入防身術的示範講解，提醒民眾在遭遇突發危害時，如何迅速善用隨身攜帶的筆、髮夾、雨傘等物品保護自己，並強調保持警覺、情境預防的觀念，希望民眾平常多一分準備，有效減少危害的發生。
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