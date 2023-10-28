影／國5逆向5公里 宜蘭在地人被攔下稱「不太熟悉路況」

宜蘭蘇澳鎮55歲陳姓男子今天上午從國道5號蘇澳服務區打算返家，竟在南下車道一路向北，從終點行駛到49.6公里處，逆向約5公里，才被公路警察攔停。陳男表示，自己「不太熟悉」該處路況才會逆向，警方則依違反道交管理處罰條例開單，請拖吊車上架排除。

國道5號蘇澳南下路段今天上午7時許出現1輛白色YARIS，逆向行駛於路肩，雖然車速不快，也相當危險，路上民眾看到報案，國道警察九大隊獲報，上午7時21分在南向49.6公里外側路肩攔停。