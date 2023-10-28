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影／男拉女上車…苗栗驚傳「擄人」 烏龍事件真相曝
苗栗市昨晚驚傳「 擄人」案件，警方獲報後通報線上警網攔查，發現涉案轎車沿中正路開往經國路又轉往頭屋鄉，最後在象山路一帶自撞電桿，警方到場了解，原來是妻子因勸解丈夫不要酒駕，爭吵後被強拉上車，不料發生自撞車禍，意外的是謝姓妻子被查出身分是詐欺通緝犯，結果老公被依公共危險罪嫌送辦，老婆移送檢方歸案。
警方初步調查，32歲謝姓男子與31歲謝姓女子為夫妻，昨晚謝姓男子飲酒後持意要開車上路，謝女不肯上車，雙方在苗栗市區發生爭吵，隨後謝男將妻子強拉上車後駕車離開，路人見狀報案，謝男一路疾駛，直到在頭屋鄉自撞電桿後才停下。
警方對謝男實施酒測，酒測值雖未超標，但有自撞肇事行為仍涉犯公共危險罪責，另外警方也意外查出，他的妻子謝姓女子是苗栗地檢署發布通緝的詐欺犯，將移送苗栗地檢署偵辦及歸案。
苗栗警分局呼籲，家庭成員間如果發生爭執，應冷靜理性溝通，勿使用肢體或言語暴力，更不應有酒後駕車的危險觸法行為。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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