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越野摩托車隊衝上林園河堤「壓毀整片草皮」 水利署說話了

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導

越野摩托車車依序加速衝上岸坡，至上方的自行車道上，有摩托車一度卡在岸坡被眾人拉起，堤防的草皮事後被壓壞翻攪，剩下光禿一片。圖／翻攝自社會事新聞影音
越野摩托車車依序加速衝上岸坡，至上方的自行車道上，有摩托車一度卡在岸坡被眾人拉起，堤防的草皮事後被壓壞翻攪，剩下光禿一片。圖／翻攝自社會事新聞影音

一群越野摩托車車隊26日在高雄林園一處堤防，被目擊每輛車加速騎上岸坡，至上方的自行車道，有摩托車一度卡在岸坡被其他車友合力拉起，堤防草皮事後被壓壞，剩光禿一片，行徑引發撻伐；第七河川分署今回應，目前已通知車主到案說明，若行為屬實將開罰2500至5萬元。

社群媒體「社會事新聞影音」日前公開一段影像，數名越野摩托車玩家本月26日在高雄林園工業區工業二路旁的自行車道堤防上做出危險行為，一名騎士把岸坡當作斜坡道，從下方加速騎上岸坡，車身一度還卡在土壤中，靠另外幾名車友合力把車身拉上堤防，車隊其餘車輛接下來紛紛騎上岸坡，畫面相當驚險。

畫面中多輛越野摩托車依序騎上堤岸，還清楚可見有捲起沙塵、岸坡的土石鬆動滑落，騎經的範圍也有大片草皮被翻動，剩下光禿一片，畫面在網路上引起討論，眾人紛紛表達不滿；水利署第七河川分署回應，已派駐衛警前往蒐證，查看現場堤防有無受損，及是否仍有違規行為，並放置簡易告示牌告知。

第七河川分署表示，已影片判斷騎士的行為已違反水利法78條第6款，在指定通路外行駛車輛，由於畫面中車牌清晰，將會發文警察單位提供車主個資後，通知車主到案做筆錄，若調查屬實，將依水利法93條之3，開罰2500至50000元。

越野摩托車車依序加速衝上岸坡，至上方的自行車道上，有摩托車一度卡在岸坡被眾人拉起，堤防的草皮事後被壓壞翻攪，剩下光禿一片。圖／翻攝自社會事新聞影音
越野摩托車車依序加速衝上岸坡，至上方的自行車道上，有摩托車一度卡在岸坡被眾人拉起，堤防的草皮事後被壓壞翻攪，剩下光禿一片。圖／翻攝自社會事新聞影音
越野摩托車車依序加速衝上岸坡，至上方的自行車道上，有摩托車一度卡在岸坡被眾人拉起，堤防的草皮事後被壓壞翻攪，剩下光禿一片。圖／翻攝自社會事新聞影音
越野摩托車車依序加速衝上岸坡，至上方的自行車道上，有摩托車一度卡在岸坡被眾人拉起，堤防的草皮事後被壓壞翻攪，剩下光禿一片。圖／翻攝自社會事新聞影音

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