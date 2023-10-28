台南酒店外酒後鬧事 24歲男子挨打還「盧」不停遭管束

台南員警據報趕往現場，發現周男眼部及手臂擦傷，酒後泥醉喧鬧無法控制情緒，最後將他帶回管束調查。圖／讀者提供

今晨24歲周姓男子與同行3名友人搭小黃抵達台南北區一酒店前下車，疑因酒後口角，周與同行友人大打出手，經同行及酒店內友人勸架，將雙方拉開後一哄而散，警方據報到場，僅剩周與女性友人在場，發現他眼部及手臂擦傷，酒後泥醉喧鬧無法控制情緒，將他帶回管束調查。

然而，這場酒店外糾紛，案發地點位在2、5警分局交界處，兩分局調派大批員警到場，現場僅周及女性友人在場，並發現他身上有眼部及手臂有輕微擦傷。周酒後泥醉不停喧鬧，無法控制情緒，甚至還拿喝到一半的飲料，問員警要不要喝？

期間，周魯不停，令員警頭疼不已，最後海安所所長陳柏文認其酒醉且有滋事行為，非管束不能預防其傷害，將他強制管束帶回所內調查。

經警方詢問，周雖不願提出任何告訴，警方已掌握另名滋事男子身分，將依法通知到案釐清後，依社會秩序維護法送辦嚴懲。

警方據報，今晨4時28分成功路與國華街口有人酒後鬧事，趕抵現場發現周與同行2男、1女友人搭乘計程車，抵達酒店下車後，疑因酒後口角糾紛，周與同行男性友人有肢體衝突，並經同行及酒店內認識友人相互拉開雙方後一哄而散。