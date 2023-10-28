聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／三重2逃逸移工見警分頭逃跑 邊脫衣藏蓄水池、躲菜園
陳姓、斐姓兩名越南籍移工失聯兩年半，這個月24日下午在新北市三重區德厚街見3名新北市保大員警趨前盤查，兩人突然起身拔腿狂奔，3警兵分兩路尾後追捕，一查赫見兩人是失聯移工，其中1名失聯移工還因涉及洗錢防制法，遭高雄橋頭地檢署發布通緝，一併帶回偵辦，警詢後依法解送移民署專勤隊收容。
據了解，陳姓男子（32歲）、斐姓男子（43歲）原本是合法持工作簽證來台工作的越南籍移工，2021年3月兩人分別被雇主通報失聯，隨後在同鄉協助下四處躲藏打零工維生。今年陳男因賣銀行帳戶給詐團，涉嫌洗錢防治法卻未出庭應訊，這個月4日被高雄橋頭地檢署發布通緝。
這個月24日下午3時20分左右，陳、斐兩男蹲坐在新北市三重區德厚街一處工地外，兩人見新北市保大第一中隊警車巡經，突然起身往不同方向走去，警車上3警見兩男形跡鬼祟下車趨前盤查，不料兩人見警前來鳥獸散奔逃。3名保大員警見狀兵分兩路尾後追捕。
陳男往工地旁菜園逃竄，不敵警方追捕速度，只能高舉雙手乖乖認栽就逮。裴男則往建案工地地下室逃竄，邊跑還邊將橘色上衣脫掉，隨後打赤膊躲藏在地下2樓停車場蓄水池一角，斐男自以為順利逃脫，殊不知仍被保大警識破，登梯爬上蓄水池一看，果然藏在上面，喝令出來乖乖就捕帶回偵辦。
偵詢時陳、裴兩男坦承因係已失聯兩年半，逃逸期間四處打零工維生，但否認在被逮現場旁工地工作。警詢後依違反入出國移民法解送斐男至移民署新北專勤隊收容，陳男則先解送高雄橋頭地檢署歸案後，再依違反入出國移民法，解送移民署高雄專勤隊收容。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言