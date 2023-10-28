登革熱噴藥釀禍？台南東區透天厝火警 屋主揚言提國賠

台南東區仁和路巷弄內一棟透天厝昨下午3時許2樓竄出火苗，消防局據報後趕往現場滅火，雖火勢很快被撲滅，但屋主質疑當時衛生局人員才領化學兵入內噴灑登革熱防治用藥，隨後即傳出火警，認噴藥不當釀禍，要提國賠求償。消防局火調人員等上午將現勘，釐清起火原因。

案發後，衛生局長蘇世斌聞訊也趕到現場關心。衛生局方面回應，依噴藥正常流程不會引發火勢，至於起火原因將交由消防局調查。

消防局指出，昨下午3時05分據報，東區仁和路巷弄內傳出鋼筋混凝土住宅火警，出動崇善車組等共17車、30人到場，抵達現場時，2樓已全面燃燒，無人員受困。3時14分出水搶救，5分鐘後即控制火勢，很快被撲滅。

據指出，當時衛生局的人員正領著化學兵進入一間透天厝噴藥，沒想到化學兵剛下樓，屋內就傳出火苗，火勢一發不可收拾，火苗自2樓竄出，消防局據報後趕往滅火，雖然火勢很快被撲滅，屋主老夫婦眼看一生心血被毀，氣憤難耐，質疑是化學噴藥不當釀禍。