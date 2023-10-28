聽新聞
test
0:00 / 0:00
登革熱噴藥釀禍？台南東區透天厝火警 屋主揚言提國賠
台南東區仁和路巷弄內一棟透天厝昨下午3時許2樓竄出火苗，消防局據報後趕往現場滅火，雖火勢很快被撲滅，但屋主質疑當時衛生局人員才領化學兵入內噴灑登革熱防治用藥，隨後即傳出火警，認噴藥不當釀禍，要提國賠求償。消防局火調人員等上午將現勘，釐清起火原因。
案發後，衛生局長蘇世斌聞訊也趕到現場關心。衛生局方面回應，依噴藥正常流程不會引發火勢，至於起火原因將交由消防局調查。
消防局指出，昨下午3時05分據報，東區仁和路巷弄內傳出鋼筋混凝土住宅火警，出動崇善車組等共17車、30人到場，抵達現場時，2樓已全面燃燒，無人員受困。3時14分出水搶救，5分鐘後即控制火勢，很快被撲滅。
據指出，當時衛生局的人員正領著化學兵進入一間透天厝噴藥，沒想到化學兵剛下樓，屋內就傳出火苗，火勢一發不可收拾，火苗自2樓竄出，消防局據報後趕往滅火，雖然火勢很快被撲滅，屋主老夫婦眼看一生心血被毀，氣憤難耐，質疑是化學噴藥不當釀禍。
然而，屋主等人懷疑會不會是噴槍高溫引起火苗，強調一定要提國賠求償，衛生局人員聞訊後嚇的求饒。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言