快訊

國中老師打官司引爆重鬱症 養家接受治療天天像「機器人」

邱淑貞「素顏」同框郭富城 女神近照曝光讚：胖了也好看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

登革熱噴藥釀禍？台南東區透天厝火警 屋主揚言提國賠

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南東區仁和路巷弄內一棟透天厝昨下午3時許2樓竄出火苗，消防局據報後趕往現場滅火，雖火勢很快被撲滅，但屋主質疑當時衛生局人員才領化學兵入內噴灑登革熱防治用藥，隨後即傳出火警，認噴藥不當釀禍，要提國賠求償。消防局火調人員等上午將現勘，釐清起火原因。

案發後，衛生局長蘇世斌聞訊也趕到現場關心。衛生局方面回應，依噴藥正常流程不會引發火勢，至於起火原因將交由消防局調查。

消防局指出，昨下午3時05分據報，東區仁和路巷弄內傳出鋼筋混凝土住宅火警，出動崇善車組等共17車、30人到場，抵達現場時，2樓已全面燃燒，無人員受困。3時14分出水搶救，5分鐘後即控制火勢，很快被撲滅。

據指出，當時衛生局的人員正領著化學兵進入一間透天厝噴藥，沒想到化學兵剛下樓，屋內就傳出火苗，火勢一發不可收拾，火苗自2樓竄出，消防局據報後趕往滅火，雖然火勢很快被撲滅，屋主老夫婦眼看一生心血被毀，氣憤難耐，質疑是化學噴藥不當釀禍。

然而，屋主等人懷疑會不會是噴槍高溫引起火苗，強調一定要提國賠求償，衛生局人員聞訊後嚇的求饒。

台南東區仁和路巷弄內一棟透天厝，昨下午3時許傳出火警，屋主質疑是化學噴藥不當釀禍。圖／讀者提供
台南東區仁和路巷弄內一棟透天厝，昨下午3時許傳出火警，屋主質疑是化學噴藥不當釀禍。圖／讀者提供
台南東區仁和路巷弄內一棟透天厝，昨下午3時許2樓竄出火苗，消防局據報後趕往滅火，火勢很快被撲滅。圖／讀者提供
台南東區仁和路巷弄內一棟透天厝，昨下午3時許2樓竄出火苗，消防局據報後趕往滅火，火勢很快被撲滅。圖／讀者提供

衛生局 透天厝

延伸閱讀

狀告蔡總統、台南市長！他愛妻病逝、養母住院 告官登革熱防治不力涉瀆職

台南登革熱降溫 防治中心：持續貫徹公權力防堵

登革熱屏東市病例快速增加 同時出現第一、第二型病毒

影／澎湖出現首例登革熱確診病例 曾來台洽公旅遊

相關新聞

傻眼！金門嬤使用「古董手機」 不會操作竟連打65通119報案

金門縣消防局最近統計今年救災救護指揮中心總受話通數，竟高達8466通，其中有效通數共2638通，其餘均為無效通話數，最扯...

登革熱噴藥釀禍？台南東區透天厝火警 屋主揚言提國賠

台南東區仁和路巷弄內一棟透天厝昨下午3時許2樓竄出火苗，消防局據報後趕往現場滅火，雖火勢很快被撲滅，但屋主質疑當時衛生局...

影／疑夫妻吵架…高雄街頭男狠踹女子 還抓頭撞地

網傳高雄市前鎮區夢時代購物廣場旁，昨晚出現男子當街踹打1名女子，狠勁令路人吃驚，有路人去勸架也遭男子斥離。

疑未繫安全帶…台南小貨車自撞 駕駛噴出被自己車重壓命危

台南市新市區今天早上發生一起離奇車禍，一名35歲男子開著小貨車行駛到市道177線、140線路口時，不明原因失控自撞，整輛...

影／折甘蔗！酒駕大貨車直撞左轉車 路邊5車及招牌全遭殃

桃園市大園區國際路二段今天下午發生一起重「大」車禍，許姓男子駕駛大貨車直行國際路時，當場撞上對向正在左轉進中央路的曳引車...

台南酒店外酒後鬧事 24歲男子挨打還「盧」不停遭管束

今晨24歲周姓男子與同行3名友人搭小黃抵達台南北區一酒店前下車，疑因酒後口角，周與同行友人大打出手，經同行及酒店內友人勸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。