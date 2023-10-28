聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／疑夫妻吵架…高雄街頭男狠踹女子 還抓頭撞地
網傳高雄市前鎮區夢時代購物廣場旁，昨晚出現男子當街踹打1名女子，狠勁令路人吃驚，有路人去勸架也遭男子斥離。
據網傳影片，昨晚9時55分，在前鎮區時代大道與中華五路口附近，男子摑打女子，致女子摔倒在地，男子沒停手，竟抓女子的頭部往地上撞，男子還因力道不輕，自己沒站穩，踉蹌一下，旁邊1名女子疑前去指責男子，被男子指著鼻子斥開，男子轉身又一腳踹倒女子，還有1名小孩跑去要去制止。
路人和一旁的情侶見男子當街狠打女子，相當錯愕，後來警方據報，派員趕去事發地，但是這對男女已經同乘女子的轎車離去。
前鎮警分局事後根據相關監錄畫面，找到畫面中的吳姓女子，女子說是夫妻吵架。
高雄市警前鎮分局今天表示，警方聯繫到被打的女子，女子表示是夫妻吵架，後來雙方已經和好，不需警方處理。警方了解，女子未曾報過家暴，警方仍依職權，通報家暴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言