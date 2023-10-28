疑未繫安全帶...台南小貨車自撞 駕駛噴出被自己車重壓命危
台南市新市區今天早上發生一起離奇車禍，一名35歲男子開著小貨車行駛到市道177線、140線路口時，不明原因失控自撞，整輛車衝到路旁空地才停下，警消據報趕往現場，發現駕駛竟被壓在車下，已經沒有生命跡象，消防人員將男子拉出後送往衛福部新化分院，警方正調閱相關監視器以釐清案情。
南市消防局早上6時26分接獲報案，新市區大營7-11附近發生自撞車禍，疑似有人受困，立刻派遣新市、南科分隊救護車、器材車前往救援，到達時發現小貨車已經衝到路旁空地，車頭損毀，車上駕駛頭朝下，整個人被壓在車底下，馬上使用器材協助脫困，但人已經OHCA。
小貨車距離道路有一段距離，駕駛又被壓在車下，狀況相當詭異，警方初步研判，駕駛開車自撞路旁護墩後衝出路面，駕駛疑似未繫安全帶拋出車外，陰錯陽差遭翻覆的小貨車壓住，詳細肇事原因有待調閱監視器後釐清。
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