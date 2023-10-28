疑未繫安全帶...台南小貨車自撞 駕駛噴出被自己車重壓命危

台南市新市區今天早上發生一起離奇車禍，一名35歲男子開著小貨車行駛到市道177線、140線路口時，不明原因失控自撞，整輛車衝到路旁空地才停下，警消據報趕往現場，發現駕駛竟被壓在車下，已經沒有生命跡象，消防人員將男子拉出後送往衛福部新化分院，警方正調閱相關監視器以釐清案情。

南市消防局早上6時26分接獲報案，新市區大營7-11附近發生自撞車禍，疑似有人受困，立刻派遣新市、南科分隊救護車、器材車前往救援，到達時發現小貨車已經衝到路旁空地，車頭損毀，車上駕駛頭朝下，整個人被壓在車底下，馬上使用器材協助脫困，但人已經OHCA。