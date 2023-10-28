快訊

開業才4年多！全台唯一IKEA Café驚傳熄燈讓粉絲不捨

鋼鐵果粉看過來！網拋3方法 可「年年無痛升級」換新iPhone

疑未繫安全帶...台南小貨車自撞 駕駛噴出被自己車重壓命危

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導

台南市新市區今天早上發生一起離奇車禍，一名35歲男子開著小貨車行駛到市道177線、140線路口時，不明原因失控自撞，整輛車衝到路旁空地才停下，警消據報趕往現場，發現駕駛竟被壓在車下，已經沒有生命跡象，消防人員將男子拉出後送往衛福部新化分院，警方正調閱相關監視器以釐清案情。

南市消防局早上6時26分接獲報案，新市區大營7-11附近發生自撞車禍，疑似有人受困，立刻派遣新市、南科分隊救護車、器材車前往救援，到達時發現小貨車已經衝到路旁空地，車頭損毀，車上駕駛頭朝下，整個人被壓在車底下，馬上使用器材協助脫困，但人已經OHCA。

小貨車距離道路有一段距離，駕駛又被壓在車下，狀況相當詭異，警方初步研判，駕駛開車自撞路旁護墩後衝出路面，駕駛疑似未繫安全帶拋出車外，陰錯陽差遭翻覆的小貨車壓住，詳細肇事原因有待調閱監視器後釐清。

小貨車衝出路面後，駕駛疑似拋出車外，被壓在車底下。記者莊曜聰／翻攝
小貨車衝出路面後，駕駛疑似拋出車外，被壓在車底下。記者莊曜聰／翻攝
小貨車衝出路面後，駕駛疑似拋出車外，被壓在車底下，救出時已經沒有生命跡象記者莊曜聰／翻攝
小貨車衝出路面後，駕駛疑似拋出車外，被壓在車底下，救出時已經沒有生命跡象記者莊曜聰／翻攝

自撞 監視器 車禍

延伸閱讀

影／外籍男2周前才助雄警逮酒駕 這次卻自己飲酒上路遭送辦

台中會展中心1工人屋頂墜落亡 職安署勒令停工罰30萬元

男子凌晨駕車未繫安全帶遭攔查 起獲毒品遭法辦

國道車禍釀4死…遭爆遊覽車管理「用40年前標準」 交通部回應了

相關新聞

影／折甘蔗！酒駕大貨車直撞左轉車 路邊5車及招牌全遭殃

桃園市大園區國際路二段今天下午發生一起重「大」車禍，許姓男子駕駛大貨車直行國際路時，當場撞上對向正在左轉進中央路的曳引車...

疑未繫安全帶...台南小貨車自撞 駕駛噴出被自己車重壓命危

台南市新市區今天早上發生一起離奇車禍，一名35歲男子開著小貨車行駛到市道177線、140線路口時，不明原因失控自撞，整輛...

廣角鏡／救命招牌

桃園市大園區昨天發生一起重大車禍，許姓駕駛開大貨車直行國際路時，當場撞上對向正在左轉的曳引車，導致曳引車在路口「折甘蔗」...

11月大男嬰高燒40度臉色發白 家長嚇壞攔警就醫幸無礙

高雄鳥松區前晚8時許，仁武分局2員警巡邏至神農路與美山路口時，38歲林姓女子與她丈夫如見救星般向警招手，因她懷中11月大...

台南公園水池傳落水意外！6旬翁搶救上岸送醫 落水原因待查

台南北區台南公園內念慈亭畔水池今晚7時25分傳出有水落水，消防局據報出動人車救援，抵達現場後，發現溺者浮在水面上，經搶救...

妙齡女揪友徹夜暢飲醉倒沙發 散場時已明顯死亡

黃姓女子日前心情不好，邀友人到台北市中山區某酒店飲酒，眾人徹夜暢飲，黃女席間醉倒沙發，未料眾人離場時黃女已無呼吸心跳，事...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。