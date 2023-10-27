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老手法卻騙過近百名學生 無卡分期詐騙橫行校園！學者分析原因

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
中部多所大學竟淪為「無卡分期」老鼠會的詐騙天堂，粗估有近600名大學生簽下10萬元無卡分期契約，結果不但被融資公司催討債務，還害同學也被騙。記者黃仲裕／攝影
中部多所大學竟淪為「無卡分期」老鼠會的詐騙天堂，粗估有近600名大學生簽下10萬元無卡分期契約，結果不但被融資公司催討債務，還害同學也被騙。記者黃仲裕／攝影

中部9所大專校院、近一百名學生遭到無卡分期詐騙。學者指出，該案運作方式較老派，但評估正是大學生較年輕，多熟知網路詐騙樣態，反而不熟悉此類陳年詐騙法；學校也指出，部分大學生多有想獨立、想證明自己的念頭，但實則社會歷練不夠，又萌生貪小便宜的心態就可能誤入陷阱。

中部數間大專校院近日發生學生遭集體詐騙，疑一名男子向學生表示，想透過學生無卡分期買手機或購買3C產品，分期費用由公司負擔，學生只需填寫無卡分期貸款合約即可賺取5000元。不少學生拉同儕前仆後繼投入，直到本月多人收到資融公司催繳通知，才發現實際已背負貸款約10萬元。

台北大學犯罪學研究所副教授沈伯洋表示，該案是很久以前就存在的詐騙手法，通常釋出小利，讓學生認為能賺點小錢，也拉同儕投入。也由於是熟人拉攏，通常學生就不疑有他，「對學生來說也是非戰之罪。」

沈伯洋談到，近年詐騙手法推陳出新，警政署等多宣傳於最新的網路詐騙方式，「但實際上社會多忘了有這種手法。」反而對老式的詐騙失去戒心。

台師大學務處專責導師室執行長黃志祥也指出，該案透過同儕間、學生會、社團等招攬，學生間彼此沒有戒心，手法類似於十年幾前的「拉下線」。但近期常見的樣態都是網路詐騙，學生對網購、ATM轉帳等較有警覺心，但反而不清楚該類十幾年前的套路。

黃志祥談到，通常大學生多會有想實現自己、賺點錢的念頭，但社會歷練仍不足，且該案還涉及債權轉移、利息等問題，也可能是學生金融知識較不足而誤信。部分詐騙樣態都是集團操作，站在學生事務的立場，給予學生的訊息、案例宣導，一定要跑在前面，盡量防止學生上當。

清大學務長詹鴻霖表示，清大近期也接獲學生遭詐騙，對方以優惠價格購買遊戲點數讓學生越陷越深，學生無法還款，就再拿證件當保證借款，導致債台高築。

詹鴻霖指出，大部分的詐騙樣態仍是貪小便宜，但任何看似不勞而獲、好到不可思議的宣傳都要留心。又有些詐騙手法可能被金融知識、術語包覆，建議學生若任何概念不清楚，都可以打165，由165幫忙查證，或透過學校清華學生平台sos管道尋求幫忙。

詐騙 網路 大學生

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