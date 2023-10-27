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11月大男嬰高燒40度臉色發白 家長嚇壞攔警就醫幸無礙
高雄鳥松區前晚8時許，仁武分局2員警巡邏至神農路與美山路口時，38歲林姓女子與她丈夫如見救星般向警招手，因她懷中11月大男嬰突發高燒逾40度，正打算開車就醫，警見情況緊急遂駕巡邏車鳴笛警示開道，讓原本13分鐘車程縮短6分鐘抵達，所幸男嬰及時診治並無大礙，讓家屬溫暖在心頻頻致謝。
仁武分局表示，當時仁美派出所員警蘇倍弘、陶俊哲正執行巡邏勤務，行經神農路與美山路口時，突然有名神情緊張的男子在路旁向警方招手求助，原來他老婆懷中抱著一名11月大臉色發白的男嬰，發高燒超過40度，需緊急送醫。
兩名員警見狀後，不敢大意，立刻坐上巡邏車，鳴警笛開警示燈，協助開道送醫，據了解這段前往長庚醫院的車程約5.2公里，一般車輛需花13分鐘才能抵達，當晚在警護送下僅6分鐘隨即平安到院，所幸，男嬰在長庚醫院醫護人員接手急診後，已無大礙。
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