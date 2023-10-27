影／折甘蔗！酒駕大貨車直撞左轉車 路邊5車及招牌全遭殃

桃園市大園區國際路二段今天下午發生一起車禍，許姓男子駕駛大貨車直行國際路時，當場撞上對向正在左轉進中央路的曳引車，鄭姓駕駛的曳引車在路口「折甘蔗」，而許男也因撞擊力道過大，失控衝撞停放路旁5輛汽、機車，所幸大貨車被路口超商招牌卡住，僅差一步就能撞進店內，雙方經酒測發現許男酒精濃度為0.16MG/L，由於2名駕駛均受傷送醫，肇事責任有待桃市警大園分局交通分隊進一步釐清。

大園交通分隊長江政諺說明，這起物流大貨車與曳引車的事故發生在今天下午3點左右，33歲許姓男子駕駛某貨運公司的大貨車，由蘆竹往竹圍方向沿台15線行駛，在30公里處的國際路二段，疑似車速過快且未注意車前不遠處的中央路口，對向車道有輛由31歲鄭姓男子駕駛的曳引車正左轉進入中央路，2輛大車當場在路口撞成一團。

江政諺表示，許姓駕駛也因車速快、閃避不及，加上撞擊力道過大，大貨車當場失控向右衝向路旁，直撞上路旁停放的2輛小貨車、3輛機車，最後大貨車的貨櫃卡住店家的招牌才停下，現場一片狼藉，許男一度受困車內，幸經消防救難救護人員到場才脫困。

大園警方表示，許、鄭姓2名駕駛經酒精濃度測試，發現肇事的許男酒測值每公升為0.16毫克，由於2人皆有多處擦挫傷，目前皆送醫救治，所幸性命無礙，相關肇事原因仍待調查釐清。

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