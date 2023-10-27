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妙齡女揪友徹夜暢飲醉倒沙發 散場時已明顯死亡

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

黃姓女子日前心情不好，邀友人到台北市中山區某酒店飲酒，眾人徹夜暢飲，黃女席間醉倒沙發，未料眾人離場時黃女已無呼吸心跳，事件曝光黃女家屬質疑，黃女是遭人刻意灌酒或餵藥致死，檢警介入相驗後仍判斷黃女飲酒過量死亡。

警方調查，25歲黃女10月13日晚上傳訊友人洪姓男子，稱與男友吵架，心情不好，想喝酒發洩，幾人便相約到酒店飲酒。

過程中，黃女、洪男、友人及女陪侍等6人大玩酒桌遊戲，黃女手氣不佳頻遭罰酒，洪男見狀曾出言勸阻黃女別再喝，並拿出6000元現金請服務生代黃女喝酒，黃女卻搶下現金及大杯威士忌，稱「我今天就是來買醉的，這錢我自己賺」，將酒一飲而盡。

隨後黃女醉倒沙發，其他人不疑有他，繼續飲酒唱歌，直到10月14日凌晨3時許，眾人準備離場時，卻發現黃女叫不醒，仔細查看才知黃女已無呼吸，嚇得立刻報警處理。

過程中，警消透過電話引導報案人暢通黃女呼吸道，但救護人員到場時，黃女仍已明顯死亡，現場未送醫，直接交由警方接手。

據悉，黃女家屬質疑，黃女平時身體無恙，一定是被灌酒或餵藥才會無故死亡，而且怎麼可能短時間內就出現屍斑。

但檢警相驗發現，黃女遺體內幾乎沒什麼食物，研判黃女是飲酒過量致死，至於屍斑，黃女死亡前若因嘔吐或酒醉，掙扎或碰撞，導致血管破裂，確實可能在短時間內形成屍斑。警方表示，目前黃女遺體仍暫時冰存，確切死因仍待解剖檢驗報告出爐才能確定。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

轄區中山分局警方介入偵辦中。記者李隆揆／攝影
轄區中山分局警方介入偵辦中。記者李隆揆／攝影

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