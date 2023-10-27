台中多所大學「無卡分期」詐騙 增至15名被害學生到案

中部地區多所大專院校傳出上百名學生遭「無卡分期」詐騙，林姓主嫌自稱3C產品店員工要學生幫他做業績，簽約分期貸款買手機、筆記型電腦就能獲5000元分紅，還保證會替他們繳分期，但學生接連遭融資公司催債才知受騙，警方統計，截至今下午已15名學生到案做筆錄。

台中市警局表示，經各分局清查轄內報案、大專院校聯繫狀況，各校自行統計至今天下午4點為止，初步有80名學生通報，尚無報導稱600人受騙，警方將持續和各校方聯繫，另已向校方通報但尚未製作受理報案筆錄學生，會逐一通知完成報案程序。

警方指出，截至今天下午5點，已經完成報案共15人，包括逢甲大學8人、靜宜大學1人、弘光科大1人、東海大學2人、嶺東科大1人、僑光科大1人、虎尾科大1，被害學生損失金額大約介於5萬元至10萬元不等。

警方調查，林姓男子（28歲）起初自稱是西屯區某3Ｃ產品店店員，透過類似老鼠會模式和附近的大學生接觸，要對方幫他做業績，只要到店內用「無卡分期」方式購買手機、筆電，或是遊戲主機就能馬上領到5000元現金。

不少學生誤認沒有風險，當下在林男協助下以買3C產品的名義，和融資公司簽立5至10萬元的分期貸款契約，不過實際上並未買到產品，林還向學生保證「不用擔心分期付款，剩下的會替他們繳清」，林還吸收學生當中間人，介紹1人來簽約就能再賺3000元分紅。

警方發現，林男起初確實曾替簽約人繳納部分分期，但近日起就以公司財產遭凍結等為由喊沒錢，學生7月起陸續接到融資公司催債信函，最終沒買到任何產品，還要背負5至10萬元欠債，這才驚覺已經上當。