快訊

中部9校89人受害…無卡分期詐騙大學生 背後疑有集團操控

狀告蔡總統、台南市長！他愛妻病逝、養母住院 告官登革熱防治不力涉瀆職

拜登見王毅 重申負責任管理美中競爭、共同處理全球挑戰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

少年詐欺車手桃園犯案兔脫 返回台南攜毒菸逮正著

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南市警四分局昨晚在安平區健康三街與府平路口攔查一少年，發現他攜有彩虹毒菸外，還有投資公司工作證、印鑑章與收款收據，懷疑背景並不單純，追出他是詐欺車手，當天才搭高鐵北上桃園，轉乘計程車監控另車手面交後兔脫，最後還是被員警逮捕。

市警四分局育平派出所調查，該詐欺集團謊稱是投資公司，以投資名義取信被害人後，再約被害人當面交付投資現金牟利。而少年在面交過程中擔任監控工作，昨北上桃園面交地點，負責回報交易車手取款情形，但早已被中壢警分局掌握，當場將面交車手逮捕到案，少年則乘隙逃脫。

育平派出所昨晚11時執行巡邏勤務，在健康三街與府平路口攔查到少年，發現他攜有彩虹香菸外，隨身還有投資公司「顧問工作證」、印鑑章與收款收據，懷疑背景並不單純，因此循線擴大追查，這才發現他原來是監控車手。

少年當天才在桃園涉及一起詐欺案，晚間返回台南，仍被員警所緝獲。警方詢問後，依涉詐欺、公共危險、違反毒品防制條例等罪嫌，將少年移請偵辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

警方發現少年攜有彩虹香菸外，隨身還有投資公司工作證、印鑑章與收款收據，背景不單純，追查後這才發現他原來是監控車手。圖／讀者提供
警方發現少年攜有彩虹香菸外，隨身還有投資公司工作證、印鑑章與收款收據，背景不單純，追查後這才發現他原來是監控車手。圖／讀者提供

車手 詐欺 桃園

延伸閱讀

全台首間合法寵物生命紀念業今開幕 3家業者申請中

全台首間合法寵物生命紀念園區開幕 設點桃園新屋

不用跑澎湖！全家「仙人掌霜淇淋」強勢回歸 隱藏版優惠一支30元 全台販售門市一覽快收

民進黨：國民黨桃園立委對外擋國防 對內擋台積電

相關新聞

影／折甘蔗！酒駕大貨車直撞左轉車 路邊5車及招牌全遭殃

桃園市大園區國際路二段今天下午發生一起重「大」車禍，許姓男子駕駛大貨車直行國際路時，當場撞上對向正在左轉進中央路的曳引車...

廣角鏡／救命招牌

桃園市大園區昨天發生一起重大車禍，許姓駕駛開大貨車直行國際路時，當場撞上對向正在左轉的曳引車，導致曳引車在路口「折甘蔗」...

11月大男嬰高燒40度臉色發白 家長嚇壞攔警就醫幸無礙

高雄鳥松區前晚8時許，仁武分局2員警巡邏至神農路與美山路口時，38歲林姓女子與她丈夫如見救星般向警招手，因她懷中11月大...

台南公園水池傳落水意外！6旬翁搶救上岸送醫 落水原因待查

台南北區台南公園內念慈亭畔水池今晚7時25分傳出有水落水，消防局據報出動人車救援，抵達現場後，發現溺者浮在水面上，經搶救...

妙齡女揪友徹夜暢飲醉倒沙發 散場時已明顯死亡

黃姓女子日前心情不好，邀友人到台北市中山區某酒店飲酒，眾人徹夜暢飲，黃女席間醉倒沙發，未料眾人離場時黃女已無呼吸心跳，事...

少年詐欺車手桃園犯案兔脫 返回台南攜毒菸逮正著

台南市警四分局昨晚在安平區健康三街與府平路口攔查一少年，發現他攜有彩虹毒菸外，還有投資公司工作證、印鑑章與收款收據，懷疑...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。