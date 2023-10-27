少年詐欺車手桃園犯案兔脫 返回台南攜毒菸逮正著

台南市警四分局昨晚在安平區健康三街與府平路口攔查一少年，發現他攜有彩虹毒菸外，還有投資公司工作證、印鑑章與收款收據，懷疑背景並不單純，追出他是詐欺車手，當天才搭高鐵北上桃園，轉乘計程車監控另車手面交後兔脫，最後還是被員警逮捕。

市警四分局育平派出所調查，該詐欺集團謊稱是投資公司，以投資名義取信被害人後，再約被害人當面交付投資現金牟利。而少年在面交過程中擔任監控工作，昨北上桃園面交地點，負責回報交易車手取款情形，但早已被中壢警分局掌握，當場將面交車手逮捕到案，少年則乘隙逃脫。

育平派出所昨晚11時執行巡邏勤務，在健康三街與府平路口攔查到少年，發現他攜有彩虹香菸外，隨身還有投資公司「顧問工作證」、印鑑章與收款收據，懷疑背景並不單純，因此循線擴大追查，這才發現他原來是監控車手。

少年當天才在桃園涉及一起詐欺案，晚間返回台南，仍被員警所緝獲。警方詢問後，依涉詐欺、公共危險、違反毒品防制條例等罪嫌，將少年移請偵辦。

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