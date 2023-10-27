改裝車噪音竟測得「94分貝」 逾1小時聽力將永遠受損

桃市警桃園分局昨晚自8點起至11點，與環境保護局及桃園監理合作，一同在在桃園市桃園區介壽路建國國中大門前執行「靜桃專案」勤務，短短3小時共攔查19輛汽、機車，經檢測有1輛汽車、8輛普通重型機車的排氣噪音超過標準，其中有輛車高達94分貝，若持續聽超過1小時，聽力將永久受損，環保人員立即開立舉發單及車輛複驗單；警方呼籲，汽機車駕駛人，切勿擅自變更車體、排氣管，製造噪音影響安寧，警環監聯合小組將持續聯合強力執行稽查取締勤務，請勿以身試法，以免得不償失。

桃園分局交通組長林健祥提醒，市府環保局已於今年9月22日正式公告「使用中機動車輛於桃市各類噪音管制區內，全日不得有使用未經主管機關噪音審（檢）驗合格排氣管，致妨害他人生活環境安寧之行為」，即日起桃園市境內全天候不分時段，車輛行駛時未使用經認證合格排氣管，被稽查或檢舉妨害安寧，若查證屬實將直接告發，可處新台幣3千至3萬元不等罰鍰，未遵行者，按次處罰。警環監聯合小組稽查取締勤務，將輔以聲音照相科技執法方式遏止噪音擾民狀況，還靜於民。