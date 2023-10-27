影／中和男從21樓墜落…路過女騎士嚇慘 連人帶車撞分隔島

新北市林姓男子今天從中和區21層樓住處墜落當場身亡，路過林姓機車女騎士嚇到，連人帶車撞上分隔島，受擦挫輕傷。警方封鎖現場調查，初步排除他殺嫌疑，已報請新北地檢署檢察官相驗，要進一步確認死因。

新北市局今天中午近12時獲報，中和區中正、健康路口發生墜落意外，一名男子從高處落倒臥馬路上，一動也不動，由於男子掉下時，駛在外側車道的46歲林姓女機車騎士正好經過，受到驚嚇心神未寧，一路往左邊高架橋下道路偏移，最後撞上中央分隔島，導致左手及左肩受到擦挫傷，無生命危險，中和警方及救護人員獲報到場，發現倒臥路中為林姓男子（64歲）已當場身亡，不需送醫。

據了解，死者就住在一旁樓高23層大樓的21樓，死者哥哥透露，弟弟受恐慌症所困擾長期就醫仍無法改善，經警方初步勘察現場無侵入、打鬥跡象、無遺書，初步排除外力介入情形。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980