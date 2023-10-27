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國3苑裡交流道路邊廢汽車塞滿垃圾 被戲稱「裝置藝術垃圾桶」

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

苗栗縣國3苑裡交流道附近路邊護欄外，位在國道「北上通霄」指示牌前，停有一輛老舊小轎車，因車窗破損，車內竟被塞滿垃圾，有礙觀瞻，昨有民眾將照片PO網，有網友戲稱是「裝置藝術垃圾桶」，經向縣議員翁杰陳情反映，希望能請相關單位處理；今天上午有眼尖民眾發現該車已拖吊移除，還盛讚好議員辦事效率高。

昨午有民眾在臉書社團「苑裡串起來」PO照並發文，苑裡交流道附近應該算是苑裡的大門口，可是卻有一台煞風景另類的垃圾車，停放在苑裡交流道北上路口旁己經超過一年以上了，真的是有礙觀瞻，不知道外地來的人會想如何想像，請相關公務機關協調處理移除。

照片中車內塞滿垃圾，真的很誇張，引發熱議，有串友戲稱是「裝置藝術垃圾桶嗎」；同時有串友也指出，高速公路下方涵洞好幾輛報廢車、事故車，一樣讓人看了很不爽快。

翁杰表示，昨晚接獲選民反映，也認為確實是有礙觀瞻讓人難以接受，今上午還來不及向警方通報聯繫車主移置車輛，選民就來電稱說該車已拖吊移除。

轄區通霄警方則表示，該車停置位置仍屬苗140線道路用地範圍內，因查證車牌已報銷，且聯繫不上車主，認定是廢棄車輛，已依法公告48小時，前天剛過公告期限，即通報環保局依苗栗縣廢棄機動車輛認定移置及收取費用執行自治條例處理，今天先由環保局移置至指定場所，經公告一個月仍無人認領者，將依廢棄物清除。

這輛老舊小轎車內被塞滿垃圾，有礙觀瞻，民眾將照片PO網還被戲稱是「裝置藝術垃圾桶」。圖／翻攝臉書「苑裡串起來」
這輛老舊小轎車內被塞滿垃圾，有礙觀瞻，民眾將照片PO網還被戲稱是「裝置藝術垃圾桶」。圖／翻攝臉書「苑裡串起來」
警方表示，該車停置位置仍屬苗140線道路用地範圍內，因聯繫不上車主，且查證車牌已報銷，認定依廢棄車輛處理。圖／翻攝臉書「苑裡串起來」
警方表示，該車停置位置仍屬苗140線道路用地範圍內，因聯繫不上車主，且查證車牌已報銷，認定依廢棄車輛處理。圖／翻攝臉書「苑裡串起來」
今天上午環保單位委由拖吊車業者前往現場執行移置作業，將該車移置至指定場所。圖／縣議員翁杰提供
今天上午環保單位委由拖吊車業者前往現場執行移置作業，將該車移置至指定場所。圖／縣議員翁杰提供

車主 裝置藝術 苗栗縣 國道

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