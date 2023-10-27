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巡弋海疆數十載！基隆、連江雙艦今除役 均曾馳援翻覆輪船

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆港碼頭的基隆艦與連江艦，巡弋守衛我國北方海疆幾十載，是海上救援的尖兵，都曾成功馳援救援輪船翻覆，如民國98年「太平公主號」翻覆案，也是打擊越界非法漁船的利器，今天雙艦圓滿完成任務光榮退役，歷任艦長、退休官兵都一起見證，憶起當年執勤的輝煌任務，離情依依。

海巡署艦隊分署北部地區機動海巡隊今天在基隆港西二碼頭舉辦基隆艦及連江艦聯合除役典禮，典禮由海洋委員會海巡署長周美伍主持，歷任艦長與退休官兵共同見證。雙艦由周美伍、分署長廖德成及兩位歷任艦長以白色油漆將艦名及艦號移除。

基隆艦於民國90年開始服役，有2件社會矚目救援案，ㄧ件是98年4月「太平公主號」於蘇澳外海遭郵輪攔腰撞上翻覆，船長率領10名船員挑戰以風力操船橫渡太平洋的紀錄，成功救援將船員全數救起。

另一件為104年5月25日屏東縣琉球籍漁船「明進財6號」遭菲律賓公務船攔檢，基隆艦獲報全速前往，抵達現場發現菲方人員已登上「明」船，並阻擾我方海巡人員登船，雙方僵持近4小時，最後在我方堅定表明保護漁民執法立場下，「菲」方離開，解除台菲護漁對立。

連江艦於民國97年開始服役，99年10月19日巴拿馬籍「信義輪」因梅姬颱風來襲在馬祖海域翻覆，該艦當時正於馬祖附近海域執勤，冒著狂風巨浪趕赴救援，成功救起2名船員。

在搜救演訓方面，時常看到連江艦身影，103年海峽兩岸海上聯合搜救演練、105年「台馬之星」客輪災害防救演練及近幾年的海安演習，皆擔任重要的角色。

基隆艦與連江艦不僅是海上救援尖兵、也是打擊越界非法漁船利器，為漁民的好朋友。海巡署表示，將持續推動「籌建海巡艦艇發展計畫」，強化我國經濟海域巡護能量，維護國家海洋權益，守護民眾生命財產，確保漁民作業安全。

巡弋海疆數十載基隆、連江雙艦除役，都曾馳援輪船翻覆。圖／海巡署艦隊分署提供
巡弋海疆數十載基隆、連江雙艦除役，都曾馳援輪船翻覆。圖／海巡署艦隊分署提供
巡弋海疆數十載基隆、連江雙艦除役，都曾馳援輪船翻覆。圖／海巡署艦隊分署提供
巡弋海疆數十載基隆、連江雙艦除役，都曾馳援輪船翻覆。圖／海巡署艦隊分署提供
巡弋海疆數十載基隆、連江雙艦除役，都曾馳援輪船翻覆。圖／海巡署艦隊分署提供
巡弋海疆數十載基隆、連江雙艦除役，都曾馳援輪船翻覆。圖／海巡署艦隊分署提供
巡弋海疆數十載基隆、連江雙艦除役，都曾馳援輪船翻覆。圖／海巡署艦隊分署提供
巡弋海疆數十載基隆、連江雙艦除役，都曾馳援輪船翻覆。圖／海巡署艦隊分署提供
巡弋海疆數十載基隆、連江雙艦除役，都曾馳援輪船翻覆。圖／海巡署艦隊分署提供
巡弋海疆數十載基隆、連江雙艦除役，都曾馳援輪船翻覆。圖／海巡署艦隊分署提供
巡弋海疆數十載基隆、連江雙艦除役，都曾馳援輪船翻覆。圖／海巡署艦隊分署提供
巡弋海疆數十載基隆、連江雙艦除役，都曾馳援輪船翻覆。圖／海巡署艦隊分署提供
巡弋海疆數十載基隆、連江雙艦除役，都曾馳援輪船翻覆。圖／海巡署艦隊分署提供
巡弋海疆數十載基隆、連江雙艦除役，都曾馳援輪船翻覆。圖／海巡署艦隊分署提供

海巡署 基隆港 馬祖

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