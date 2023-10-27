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彰化汽車旅館3男爭吵後房內失火...全都轉加護病房
彰化縣溪湖鎮一家汽車旅館昨晚發生離奇火警，3名男子受傷。警方今天調查，3男疑似發生爭執後房間失火，受傷送醫被診斷吸入過多濃煙，緊急處理外傷後都送進加護病房，起火原因迄今不明。
昨晚汽車旅館的一個房間竄出白煙，警消據報趕到，消防人員把27歲宋姓男子、33歲陳姓男子放上擔架送往衛福部彰化醫院救治，29歲蔡姓男子後來也被載彰化醫院。宋男背後燙傷，陳男頭部撕裂傷，蔡男右臂撕裂傷，意識清醒沒生命危險，但醫師診斷他們都吸入過多濃煙，須轉進加護病房接受後續治療。
警方指出，昨晚汽車旅館報案房客爭吵，員警趕到，301號房失火冒煙，宋男因背部燙傷脫掉上衣，穿著褲子站在外面，陳男頭受傷，衣著尚稱整齊，蔡男右臂受傷而脫掉上衣，3人都站在外面。
汽車旅館火警只有301號房失火，警消進入房間，發現床的一角、地毯雜物被燒之外，房內沒明火煮食，真正起火原因需進一步火場鑑定。溪湖警分局今天表示，將待3名男子轉入普通病房再作訊問製作筆錄。
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