彰化汽車旅館3男爭吵後房內失火...全都轉加護病房

彰化縣溪湖鎮一家汽車旅館昨晚發生離奇火警，3名男子受傷。警方今天調查，3男疑似發生爭執後房間失火，受傷送醫被診斷吸入過多濃煙，緊急處理外傷後都送進加護病房，起火原因迄今不明。

昨晚汽車旅館的一個房間竄出白煙，警消據報趕到，消防人員把27歲宋姓男子、33歲陳姓男子放上擔架送往衛福部彰化醫院救治，29歲蔡姓男子後來也被載彰化醫院。宋男背後燙傷，陳男頭部撕裂傷，蔡男右臂撕裂傷，意識清醒沒生命危險，但醫師診斷他們都吸入過多濃煙，須轉進加護病房接受後續治療。

警方指出，昨晚汽車旅館報案房客爭吵，員警趕到，301號房失火冒煙，宋男因背部燙傷脫掉上衣，穿著褲子站在外面，陳男頭受傷，衣著尚稱整齊，蔡男右臂受傷而脫掉上衣，3人都站在外面。