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群組裡人人「捧現金賺大錢」 三峽女禁不住遭騙3百萬 警逮2車手

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

陳姓女子3個月前加入LINE投資群組，前後匯出300多萬元投資，日前陳女想「出金」領回獲利，詐團竟說要給老師百分之20獲利金才行，陳女才驚覺被騙報警。三峽警方受理商請陳女誘出詐團成員，於這個月24日下午趁雙方在三峽北大交付之際，埋伏警力衝前逮捕2人帶回偵辦，警詢後依詐欺洗錢罪嫌移送法辦。

據了解，陳姓女子（30歲）3個月前一名自稱林姓女子隨機加她LINE，沒多久林女自稱「富邦證券」的理專打電話給她，以投資為幌邀她加入投資群組內，並要陳女下載富邦APP軟體。

陳女不疑有他當天加入投資群組，見投資群組內你一言我一句地說著投了多少錢，現在賺了多少錢，像似群組內所有人各個都捧現金賺大錢，讓她心動不以。受不住誘惑她依照詐團指示，先至銀行臨櫃取款4次共121萬，匯到對方指定帳戶投資。

今年8、9月間又分3次提領3筆共240萬元，在新北市鶯歌及其三峽住家交付給前來取款的假理財專員。日前她透過APP看見所投資的標的有所獲利，遂向詐團表示要求「出金」領回獲利盈餘，不料，對方卻說要給老師20%的獲利金才行，陳女這才驚覺被騙報警協處。

三峽警分局北大派出所獲報，由「律師所長」徐秉宏商請指導陳女，以要再投資200萬元誘騙詐團成員出來交付。雙方約在這個月24日下午在陳女三峽住處收款，當場逮捕前來取款的19歲李姓車手，並在附近逮捕18歲的周姓監控取款的收水手，連同假證件等贓證物一併帶回偵辦，偵詢時，李男坦承剛退伍加入詐團不久，三周來於全台收取詐金超過千萬元，警詢後依詐欺、洗錢等罪嫌，將兩人移送法辦。

對此，三峽警分局長許城銘表示，近期投資型詐騙有攀升趨勢，且以「冒名金融業者」、「電話、簡訊、LINE群組」「假投資平台APP」為主要三類型詐騙伎倆。呼籲民眾應透過合法業者進行投資，勿輕易相信來歷不明社群、簡訊或網頁廣告，民眾投資前應停看聽，注意風險，審慎確認所做投資或交易是透過合法金融機構進行，維護自身財產安全，遇有疑問可撥打165反詐騙專線求證。

陳姓女子遭騙300多萬元，她配合警方誘出詐團逮捕2車手搜扣贓證物，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
陳姓女子遭騙300多萬元，她配合警方誘出詐團逮捕2車手搜扣贓證物，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
陳姓女子遭騙300多萬元，她配合警方誘出詐團逮捕2車手搜扣贓證物，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
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陳姓女子遭騙300多萬元，她配合警方誘出詐團逮捕2車手搜扣贓證物，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
陳姓女子遭騙300多萬元，她配合警方誘出詐團逮捕2車手搜扣贓證物，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
陳姓女子遭騙300多萬元，她配合警方誘出詐團逮捕2車手搜扣贓證物，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
陳姓女子遭騙300多萬元，她配合警方誘出詐團逮捕2車手搜扣贓證物，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
陳姓女子遭騙300多萬元，她配合警方誘出詐團逮捕2車手搜扣贓證物，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
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陳姓女子遭騙300多萬元，她配合警方誘出詐團逮捕2車手搜扣贓證物，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
陳姓女子遭騙300多萬元，她配合警方誘出詐團逮捕2車手搜扣贓證物，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
陳姓女子遭騙300多萬元，她配合警方誘出詐團逮捕2車手搜扣贓證物，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
陳姓女子遭騙300多萬元，她配合警方誘出詐團逮捕2車手搜扣贓證物，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝

詐騙 LINE 詐欺 洗錢

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