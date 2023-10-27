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淡水婦要匯120萬 警秀出「高額獲利穩賺不賠」詐騙新聞阻止她

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

陳姓婦人上個月透過網路認識一名林姓女網友，對方誆以投資虛擬貨幣「一個月有5到10倍利潤，且100%虧損賠付」，陳婦不疑有他於20日下午前往銀行提領120萬準備交付，警方獲報趕抵及時勸阻。淡水警分局表示，今年7月迄今已攔阻詐騙10件共670萬元，提醒民眾網路投資要小心，撥打165反詐騙專線查證，以免受騙。

據了解，陳姓老婦人（74歲）今年9月透過網路認識一名林姓女網友，不久對方誆以投資虛擬貨幣「一個月有5到10倍以上利潤，且虧損100%有賠付」。陳姓老婦不疑有他，於這個月20日下午4時許，前往新北市淡水區某間銀行，準備提領120萬，匯款到指定帳戶投資。

由於陳婦提領金額過大，女行員本能詢問其用途，但陳婦卻語帶模糊，行員覺得奇怪通報轄區警方派員前來協助。但淡水警分局中山路派出所警員許惇洌、王宏緯獲報到場詢問、查看LINE對話內容，當場確認是一起「假投資」真詐騙案件，經警以案例說明，再用「高額獲利、穩賺不賠」詐騙新聞佐證，陳婦這才恍然大悟遭騙打消匯款念頭。

無獨有偶，新北市淡水區王姓老翁（68歲），日前透過網路認識一名香港籍女子，2人相談甚歡。港女誆以要帶30萬港幣入境台灣與王男同居，誘得王男申請外幣帳號，再將提款卡寄到香港給她。

王男不疑有他，前往淡水區民權路郵局詢問辦理事宜，行員一聽直覺王男被騙報警處理。淡水警分局竹圍派出所長陳思翰、警員蔡明修到場了解，並查看雙方對話紀錄，確認這就是一起「假愛情交友」詐騙帳戶手法。後以實際案例說明，王男才知被騙，當場取消辦理申請外幣帳戶業務。

淡水警分局表示，淡水警分局聯手金融機構共築阻詐防線，從今年7月迄今共攔阻10件詐騙案件，阻詐總金額高達670萬多元。呼籲民眾如遇上網路社群置入假投資廣告、簡訊、Line及臉書等訊息，切勿相信標榜「穩賺不賠」、「高報酬、低風險」等話術，應先冷靜思考或撥打165反詐騙專線查證，避免成為受害者。

陳姓老婦人誤信投資訊息險匯120萬投資，淡水警分局中山路所警員王宏緯（圖左）、警員許惇洌（圖右）及時阻。記者曾伯愷／翻攝
陳姓老婦人誤信投資訊息險匯120萬投資，淡水警分局中山路所警員王宏緯（圖左）、警員許惇洌（圖右）及時阻。記者曾伯愷／翻攝
淡水警方查看陳婦與詐團對話紀錄，確認就是詐騙伎倆，成功勸阻陳婦沒有匯款。記者曾伯愷／翻攝
淡水警方查看陳婦與詐團對話紀錄，確認就是詐騙伎倆，成功勸阻陳婦沒有匯款。記者曾伯愷／翻攝
王姓老翁因網路交友，險些被騙取外幣帳戶，淡水警分局竹圍所長陳思翰（圖右）、郵局羅姓行員（圖中）、警員蔡明修（圖左）及時阻。記者曾伯愷／翻攝
王姓老翁因網路交友，險些被騙取外幣帳戶，淡水警分局竹圍所長陳思翰（圖右）、郵局羅姓行員（圖中）、警員蔡明修（圖左）及時阻。記者曾伯愷／翻攝
陳姓老婦人誤信投資訊息，險匯出120萬投資，警方獲報到場勸阻。記者曾伯愷／翻攝
陳姓老婦人誤信投資訊息，險匯出120萬投資，警方獲報到場勸阻。記者曾伯愷／翻攝

淡水 詐騙 虛擬貨幣

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