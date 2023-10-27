快訊

中部9校89人受害…無卡分期詐騙大學生 背後疑有集團操控

狀告蔡總統、台南市長！他愛妻病逝、養母住院 告官登革熱防治不力涉瀆職

拜登見王毅 重申負責任管理美中競爭、共同處理全球挑戰

8個月呼叫救護車送醫59次 台南男子遭罰1400元

中央社／ 台南27日電

台南市張姓男子以腳麻、腳痛、呼吸喘急為由，今年頻頻透過119呼叫救護車，8個月來送醫59次，最高1天4次，甚至出院不到3小時又呼救，消防局以濫用救護資源開罰新台幣1400元。

台南市消防局今天告訴中央社記者，和年逾8旬胞兄同住的64歲張男，身體狀況不佳，常在半夜喊痛，今年頻頻利用119呼叫救護車，3月至10月間共送醫59次，甚至1天高達4次。

張男呼叫救護車頻率過高，且非屬重症，甚至剛出院不到3小時又呼救，情況異常，驚動消防局人員上門關注宣導，但張男依舊故我，最後1次呼叫救護車是10月21日，消防局無可奈何之下，依緊急醫療救護法等法規開罰1400元。

消防局統計，台南1個月緊急救護約5000件至6000件，其中有1成是濫用醫療救護資源，包括酒醉路倒、輕傷等，今年上半年開罰6件，下半年截至10月26日開罰3件，每件1400元。

不過，部分民眾認為濫用醫療救護資源處罰過輕，要求加重，消防局已研擬提高罰金。此外，張男被開罰後，迄今尚未呼叫救護車送醫。

救護車 台南

延伸閱讀

彰化汽車旅館失火3男同處一室 1人燙傷2人撕裂傷　

台南六旬翁1年搭53次救護車！ 消防局今年首開1400收費單

網友出遊...屏東轎車撞牆1死3傷 20歲死亡駕駛酒駕且無照

宜蘭新澳隧道17車連環撞原因曝光 消防局：與禮讓救護車無關

相關新聞

影／折甘蔗！酒駕大貨車直撞左轉車 路邊5車及招牌全遭殃

桃園市大園區國際路二段今天下午發生一起重「大」車禍，許姓男子駕駛大貨車直行國際路時，當場撞上對向正在左轉進中央路的曳引車...

廣角鏡／救命招牌

桃園市大園區昨天發生一起重大車禍，許姓駕駛開大貨車直行國際路時，當場撞上對向正在左轉的曳引車，導致曳引車在路口「折甘蔗」...

11月大男嬰高燒40度臉色發白 家長嚇壞攔警就醫幸無礙

高雄鳥松區前晚8時許，仁武分局2員警巡邏至神農路與美山路口時，38歲林姓女子與她丈夫如見救星般向警招手，因她懷中11月大...

台南公園水池傳落水意外！6旬翁搶救上岸送醫 落水原因待查

台南北區台南公園內念慈亭畔水池今晚7時25分傳出有水落水，消防局據報出動人車救援，抵達現場後，發現溺者浮在水面上，經搶救...

妙齡女揪友徹夜暢飲醉倒沙發 散場時已明顯死亡

黃姓女子日前心情不好，邀友人到台北市中山區某酒店飲酒，眾人徹夜暢飲，黃女席間醉倒沙發，未料眾人離場時黃女已無呼吸心跳，事...

少年詐欺車手桃園犯案兔脫 返回台南攜毒菸逮正著

台南市警四分局昨晚在安平區健康三街與府平路口攔查一少年，發現他攜有彩虹毒菸外，還有投資公司工作證、印鑑章與收款收據，懷疑...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。