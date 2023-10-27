8個月呼叫救護車送醫59次 台南男子遭罰1400元

台南市張姓男子以腳麻、腳痛、呼吸喘急為由，今年頻頻透過119呼叫救護車，8個月來送醫59次，最高1天4次，甚至出院不到3小時又呼救，消防局以濫用救護資源開罰新台幣1400元。

台南市消防局今天告訴中央社記者，和年逾8旬胞兄同住的64歲張男，身體狀況不佳，常在半夜喊痛，今年頻頻利用119呼叫救護車，3月至10月間共送醫59次，甚至1天高達4次。

張男呼叫救護車頻率過高，且非屬重症，甚至剛出院不到3小時又呼救，情況異常，驚動消防局人員上門關注宣導，但張男依舊故我，最後1次呼叫救護車是10月21日，消防局無可奈何之下，依緊急醫療救護法等法規開罰1400元。

消防局統計，台南1個月緊急救護約5000件至6000件，其中有1成是濫用醫療救護資源，包括酒醉路倒、輕傷等，今年上半年開罰6件，下半年截至10月26日開罰3件，每件1400元。

不過，部分民眾認為濫用醫療救護資源處罰過輕，要求加重，消防局已研擬提高罰金。此外，張男被開罰後，迄今尚未呼叫救護車送醫。