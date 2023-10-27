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行人被撞驚險畫面曝光 小貨車左轉未禮讓女子挨撞受傷
又見行人地獄事故！王姓貨車駕駛昨天上午行經苗栗縣頭份市自強、信東路口，左轉時疑因逆光未注意到正穿越斑馬線的彭姓女子而撞上，彭女被貨車推撞往前踉蹌奔走多步，雖未倒地，但身上多處擦挫傷，警方據報後依規定處理，依道路交通管理條例未禮讓行人而致人受傷告發王姓駕駛，可處7200元以上、3萬6000元以下罰鍰，並將吊扣駕照1年，頭份警分局呼籲汽機車行經路口務必停看聽，優先禮讓行人，避免受罰。
監視器畫面顯示，當時彭姓女子行走斑馬線正穿越自強路，小貨車行駛信東路往東，在路口綠燈起步後左轉進人自強路，卻直接撞上走在斑馬線上的彭姓女子，幸好當時轉彎車速不是很快，但女子也被推撞得往前踉蹌行走多步，差點跌倒在地，碰撞畫面讓人見了直捏一把冷汗。
警方據報趕往處理，王姓駕駛沒有酒駕，但警方調查認定小貨車駕駛在路口未禮讓行人並致人受傷，依道路交通管理處罰條例第44條第4項舉發，將處7200元以上、3萬6000元以下罰鍰並吊扣駕駛執照1年，警方呼籲汽機車駕駛人行經路口時，務必停看聽，優先禮讓行人，以確保交通安全。
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