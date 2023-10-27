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國1南向內壢路段火燒車冒濃煙 一度回堵3公里

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

國道1號南向55.6公里桃園內壢路段今上午11時許，56歲的陳姓男子駕駛的轎車不明原因起火燃燒，陳男立即將車輛停靠外側加速車道，並自行逃生所幸無人受傷，不過仍造成車流回堵約3公里，並影響主線車道車流，現場5線道目前全線恢復通車。

今上午11時42分許，陳男轎車因不明原因冒煙，立刻將車輛停靠外側加速車道，並立刻自行逃生，所幸沒受傷。

警、消獲報後立即派遣巡邏車前往查看，並通知交控中心、緩撞車、消防隊，12時10分停止灑水火勢撲滅。不過現場濃煙造成車流回堵約3公里，並影響主線車道車流，立即通知警廣及交控中心，提醒用路人注意路況現場，12時35分狀況排除，現場全線恢復通車。

國道警方呼籲用路人應遵守交通規則，上路前應確實檢查車輛，避免因車輛機件損壞，造成行車危險，發現車輛有異狀，立即停靠路肩或避車彎，人員下車面向來車，退到安全處並利用1968APP警政報案功能向國道警方報案求援。

國道1號南向55.6公里桃園內壢路段今上午11時許，56歲的陳姓男子駕駛的轎車不明原因起火燃燒，陳男立即將車輛停靠外側加速車道，消防人員到場灌救。記者翁唯真／翻攝
國道1號南向55.6公里桃園內壢路段今上午11時許，56歲的陳姓男子駕駛的轎車不明原因起火燃燒，陳男立即將車輛停靠外側加速車道，消防人員到場灌救。記者翁唯真／翻攝
國道1號南向55.6公里桃園內壢路段今上午11時許，56歲的陳姓男子駕駛的轎車不明原因起火燃燒，陳男立即將車輛停靠外側加速車道，消防人員到場灌救。記者翁唯真／翻攝
國道1號南向55.6公里桃園內壢路段今上午11時許，56歲的陳姓男子駕駛的轎車不明原因起火燃燒，陳男立即將車輛停靠外側加速車道，消防人員到場灌救。記者翁唯真／翻攝

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