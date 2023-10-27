賺5千現金反背債10萬！「無卡分期」傳大學生百人受害 4人申訴

中部傳出有多校大學生遭慫恿「無卡分期」買手機，但事後把手機、平板電腦給通訊行可賺取5千元，傳出有上百人受害，不過台中市法制局昨天僅受理4人申訴，為了賺取5千元現金，可能背上10萬元、甚至更多的債務。

台中市法制局主任消保官何怡萱說，昨天有4名學生到法制局申訴，大約是18至20歲大學生，後來有1人撤銷；暑假時分別經仲介人介紹到西屯區、北區的通訊行，只要配合購買手機、平板，簽署相關文件後，事後把手機、平板還給通訊行，就可獲得5千元現金，購買手機、平板的款項有人會承擔。

根據投訴內容，這些大學生到通訊行，簽下向資融公司分期貸款的同意書後，通訊行把手機、平板拿給他們，還拍學生拿手機、平板照片，學生也簽下領取切結書，隨後手機、平板還給通訊行，學生領到5千元現金，所有簽署文件也都被通訊行收走。

消保官轉述，剛開始都無異狀，購買款項仲介人有按時繳款，但直到本月多人收到資融公司的催繳通知，才發現自己背負手機、平板購買貸款約10萬元，但自己除了5千元，產品都沒有拿到。

中部地區傳出有上百名大學生被騙，但目前只有4人向台中市法制局投訴，還有1人後來撤案，台中警方目前受理約8人報案。

何怡萱說，依目前投訴學生說法，2家通信行可能涉及詐欺，由檢警調查偵辦；法制局將請通訊行說明，如果確實沒有給付手機、平板給學生，就不能要求學生去承擔貸款的責任，若通訊行不願意承擔，因為學生也是成年人，簽署的文件具有法律責任，將協助透過訴訟去爭取權益。

另外，消保官說，已請相關資融公司將這2家通訊行停權，阻止新的申貸案件，避免有更多人受害。

消保官提醒，天下沒有白吃的午餐，不要為了錢或利益，去簽署自己不清楚的文件；其次簽署文件要與事實相符，例如簽署領取手機切結書代表有領到手機，簽署貸款同意書代表自己會還款，若非如此就不應該簽；有消費爭議或法律問題，可找各地消保官協助。