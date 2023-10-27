突開車門害岡山夫妻摔倒釀1死1傷 逃逸移工送辦

高姓夫妻昨天騎車行經高雄岡山區介壽東路，路旁小貨車駕駛突開車門害機車摔倒釀1死1傷。警方昨天深夜將肇事泰國籍逃逸移工阿萬查緝到案，依過失致死、肇逃等罪送辦。

高雄岡山區昨天中午發生死亡車禍，李姓女子騎車載高姓丈夫行經岡山區介壽東路時，路旁自小貨車駕駛突開車門，致高男受傷倒地遭後方大貨車追撞，當場不治，李女則受輕傷。但肇事男子卻逃離現場。

高雄市政府警察局岡山分局今天發布新聞稿指出，警方經徹夜追查，昨天晚間11時45分在燕巢區一處民宅將肇事26歲阿萬查緝到案，全案依過失致死、肇事逃逸等罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。

警方調查，阿萬持觀光簽證來台打工，但簽證已在10月21日到期，案發當時正與2名逾期居留泰籍女子一同在木材行工作，因未注意後方來車開啟車門，導致死亡車禍發生。肇事的阿萬擔心遭警方遣返回國才逃離現場，藏匿在燕巢租屋處。