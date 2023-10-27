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疊在一起了⋯竹北街頭上演玩命關頭 2車駕駛都受傷

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導

新竹縣竹北市福興東路昨上午上演驚險事故，一輛黑色自小客車在車超時，後方白色自小客車來不及煞車，追撞還騎了上去，2車直接在街頭上演疊羅漢，嚇到路過民眾紛紛停下查看，2車駕駛也都因受傷及驚嚇送醫，警方則呼籲行駛市區道路仍應留意行車距離。

據了解，這起事故發生在昨上午8時許，新竹縣體育場旁的福興東路一段，黑色自小客車為了超越前車，從外車道變換至內車道超車，卻疑似變換車道突然，讓後方白色自小客車煞車不及，當場追撞，未料因白車輪胎直接打滑爬上前車，竟騰空飛起，差點翻覆。

目擊民眾表示，白車飛起後一度僅左側2輪支撐繼續向前衝，隨後直接壓在前車上，車上2名駕駛都受到嚴重驚嚇，所幸車輛並未因疊羅漢壓毀，但駕駛逃出時看到愛車撞到嚴重毀損，十分心疼，後來才反應過來撞擊時疑似受傷，所幸並無大礙。

竹北警分局表示，相關肇事責任尚在釐清中，不過呼籲民眾變換車道時，應讓直行車先行，並注意安全距離，遵守號誌、標誌及標線相關規定，以避免發生交通事故，確保自身及用路人安全。

竹北福興東路自小客車疊羅漢，所幸2車駕駛都僅受輕傷。影／翻攝自臉書「竹北大小事」
竹北福興東路自小客車疊羅漢，所幸2車駕駛都僅受輕傷。影／翻攝自臉書「竹北大小事」

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